Obos ber ansatte som deltok på demonstrasjon om å holde seg hjemme

– Denne demonstrasjonen markerer et viktig standpunkt i en diskusjon vi som bedrift støtter hundre prosent, nemlig kampen mot rasisme. Samtidig er covid-19-situasjonen pågående og en svært alvorlig trussel mot våre ansatte og samfunnet rundt. Det sier konsernsjef i Obos, Daniel Kjørberg Siraj til NRK.

Konsernsjefen i Obos, Daniel Kjørberg Siraj, ber ansatte som deltok i demonstrasjonene i Oslo fredag om å bli hjemme fra jobb. Foto: NRK

Obos er Norges største boligbygger, med rundt 2500 ansatte.

Fredag demonstrerte flere tusen mennesker i Oslo for å markere avstand mot rasisme og politivold i kjølvannet av George Floyd-saken i USA. Også i Bergen, Kristiansand og Tromsø var det liknende markeringer.

Konsekvenser for Obos-ansatte

At tusenvis av mennesker stod til dels tett-i-tett var imidlertid et klart brudd på myndighetenes smittevernregler i forbindelse med koronapandemien. Obos-sjefen sier det derfor vil få konsekvenser for de av hans om lag 2500 ansatte som har deltatt i større demonstrasjoner.

– På mandag er det karantene hvis du har deltatt. Det vil si at du har hjemmekontor og ikke kan innfinne deg på jobb, sier Siraj.

I en melding som har gått ut internt, og som er gjengitt på Sirajs Facebook-side, oppfordrer Obos dem det gjelder til å pålegge seg selv hjemmekarantene på fritiden.

– Har du tatt et personlig valg, som det jo er viktig å gjøre en gang iblant, så må man også ta ansvar for det valget gjennom å ikke utsette andre for fare, sier han.

Forventer at ansatte er ærlige

Obos anbefaler alle ansatte «som utgangspunkt» å ikke delta på demonstrasjoner:

Det er umulig å følge smittevernreglene når tusenvis av mennesker samles. Melding fra Obos til alle ansatte 6. juni

Siraj sier han likevel forstår dem som valgte å delta i demonstrasjonen.

– Hvis Obos-ansatte har deltatt i demonstrasjon, ikke oppgir det, men det likevel blir kjent for arbeidsgiver. Hva da?

– Det vil jeg ikke spekulere i, fordi våre ansatte har håndtert covid-19-situasjonen helt forbilledlig.

Han sier Obos har hatt en e-postadresse der ansatte har kunnet stille spørsmål 24 timer i døgnet om «alt mellom himmel og jord», og at ansatte har stilt spørsmål når de har vært i tvil.

– Jeg kan ikke tenke meg at noen av våre ansatte bevisst skulle omgå dette nå. Slik er ikke våre ansatte, sier Siraj.

Nakstad: Ikke nødvendigvis karantene

Assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad, er ikke opptatt av at alle som har deltatt i demonstrasjonene skal i karantene, men at de er ekstra påpasselige i noen dager framover.

– Jeg tenker ikke nødvendigvis at det er et godt råd at alle skal i karantene. Men jeg tenker at det er et godt råd at alle følger med på egen helse, og holder seg hjemme hvis de får luftveissymptomer eller feber. Da er det viktig at de tester seg, og så får man være forsiktig i to uker etter at man har deltatt på et slikt arrangement.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener ikke at alle som deltok i demonstrasjonene må i karantene. Foto: Helle Westrum / NRK

Flere har etterspurt at helsemyndighetene skal si at alle som har deltatt i arrangementene de siste dagene skal i karantene.

– Denne type arrangementer er først og fremst et kommunalt ansvar. Politiet gir tillatelse og følger opp arrangementene, og kommunene er inne og vurderer det smittevernmessige. Vi i Helsedirektoratet kommenterer i liten grad den type aktiviteter.

Nakstad sier at de har et ansvar for de generelle rådene og tiltakene i Norge.

– Så vi følger med.

Ta hensyn til risikogruppene

De fleste av dem som deltok i demonstrasjonene i helgen er unge mennesker. Dette er en aldersgruppe som stort sett får svært milde symptomer på covid-19.

Mange nordmenn er i risikogruppen for å utvikle alvorlig sykdom av covid-19. Det gjelder blant annet mennesker over 65 år og de med underliggende kroniske sykdommer. Risikoen for å bli alvorlig syk øker med alderen.

– Vi er opptatt av at alle skal ta et ansvar. Og det ér en liten risiko for at man blir syk de neste 14 dagene. Da bør man forholde seg til det, og ikke besøke personer i risikogruppen de neste 14 dagene, sier Nakstad.