Nytt varsel mot Thorkildsen

Varselet ble sendt tirsdag ettermiddag til flere politikere i Oslo bystyre.

I varselet står det blant annet at «I etterkant av varselet (det første varselet red.anm.) har byråden gjentatte ganger uttalt seg i mediene om saken. Der har i hun i sterke ordelag kritisert Utdanningsetatens ledelse og slik vi oppfatter det gjort sitt beste for å diskreditere varslerne. Dette anser vi som en gjengjeldelse i strid med arbeidsmiljølovens § 2 A-2.»

Reagerer på uttalelser

Tirsdag 11. september mottok sekretariatet for sentralt varslingsråd i Oslo kommune et anonymt varsel fra ledere i Utdanningsetaten. Varselet omhandler påstander mot byråd Inga Marte Thorkildsen, og flere i ledergruppen retter sterk kritikk mot byråden.

Ifølge Aftenposten står det i varselet blant annet at «Dette manifesterer seg i utilbørlig oppførsel der byråden roper høyt og skriker til enkelte medarbeidere, gestikulerer vilt, gråter og mistenkeliggjør tilstedeværende.»

Thorkildsen sa etter at varselet ble kjent at hun ikke hadde anledning til å kommentere saken av hensyn til videre saksgang, men sa på «generelt grunnlag» til flere medier at «det over tid har vært et vanskelig samarbeidsforhold med Utdanningsetaten.»

– Slik har det vært over flere år, også under tidligere politiske ledelse. Kommunikasjonen har til tider vært svært krevende, skrev hun i en e-post til NRK.

Thorkildsen skrev videre blant annet at hun har «savnet åpenhet, og imøtekommenhet om nye faglige innspill og politiske føringer».

Det er denne kritikken som varslerne nå reagerer på i det nye varselet, og anser som gjengjeldelse. De skriver også at dette er sterk kritikk som «aldri er tatt opp tjenestevei før».

Byrådsleder Raymond Johansen vil selv håndtere varselet mot skolebyråd Thorkildsen. Du trenger javascript for å se video. Byrådsleder Raymond Johansen vil selv håndtere varselet mot skolebyråd Thorkildsen.

Kritiske til at Johansen behandler varsel

Tidligere i dag ble det kjent at byrådsleder Raymond Johansen (Ap) selv vil håndtere varselet mot Thorkildsen.

– Til syvende og sist er det jeg som Thorkildsens leder og det er mitt ansvar å behandle dette varselet, sier Johansen til NRK.

Han la til at han har full tillit til Inga Marte Thorkildsen mens varselet behandles.

– Jeg har full tillit til Thorkildsen. Og jeg har full tillit til at hun og Utdanningsetaten utøver sitt arbeid mens arbeidet med informasjonsinnhentingen pågår, sa Johansen.

Også dette reagerer varslerne på. De mener Johansen i mediene klart har tatt stilling i saken som er omfattet i varselet.

«På bakgrunn av dette kan vi ikke se at Oslo kommunes administrasjon er habil til å kunne behandle det innsendte varselet. Vi forventer derfor at varselet håndteres eksternt.,» står det i det nye varselet.

– Kan ikke kommentere

I en SMS til NRK tirsdag kveld skriver Thorkildsen at hun ikke kan kommentere saken.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med Raymond Johansen, men har foreløpig ikke fått svar.