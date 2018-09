Skolebyråden: – Jeg synes det er trist

Det var Aftenposten som først omtalte varselet, hvor flere i ledergruppen retter sterk kritikk mot byråden. Thorkildsen har vært byråd for oppvekst og kunnskap siden 2017.

Ifølge Aftenposten står det i varselet blant annet at «Dette manifesterer seg i utilbørlig oppførsel der byråden roper høyt og skriker til enkelte medarbeidere, gestikulerer vilt, gråter og mistenkeliggjør tilstedeværende.»

I en e-post til NRK skriver skolebyråden at hun synes det er trist at de har kommet i en slik situasjon, og at hun av hensyn til videre saksgang ikke har anledning til å kommentere forholdene i detalj.

– På generelt grunnlag kan jeg si at det over tid har vært et vanskelig samarbeidsforhold med Utdanningsetaten. Slik har det vært over flere år, også under tidligere politiske ledelse. Kommunikasjonen har til tider vært svært krevende, skriver hun.

Mener konflikten ødelegger for Osloskolen

Thorkildsen skriver videre at hun har savnet åpenhet, og imøtekommenhet om nye faglige innspill og politiske føringer.

– Det kan alltid være faglige uenigheter, men det må aldri være tvil om hvem som sitter med ansvaret for å følge opp politiske prioriteringer, fortsetter hun.

Byråden skriver at hun nå er svært opptatt av at de varslene som har kommet inn behandles etter regelverket.

Hun mener det vanskelige samarbeidet er problematisk for den videre utviklingen av Osloskolen.

– Jeg mener det er helt avgjørende å invitere til åpenhet, innspill, involvering og debatt om Osloskolen, og jeg er opptatt av at vi har et bredest mulig kunnskapsgrunnlag og hører mange ulike stemmer før vi tar beslutninger om videreutviklingen av skolene våre.

Vil ikke diskutere i mediene

Direktør i Utdanningsetaten, Astrid Søgnen, skriver i en sms at hun ikke ønsker å ha denne diskusjonen med byråden i mediene.

– Jeg registrere at det er levert et varsel mot byråd Inga Marte Thorkildsen. Varslingsmottaket i Oslo kommune må håndtere det.

Hun skriver videre at hun ikke har sett varselet, og derfor ikke kan kommentere innholdet.

– Lei sak for Oslo kommune

Politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand, sier dette er en uvanlig sak.

– Og det er en lei sak for Oslo kommune, enten varselet stemmer eller ikke.

Politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand.

Han sier at dersom varselet stemmet så er det en byråd med en ledestil som ikke er holdbar.

– Stemmer det ikke, så er det jo et vitnesbyrd om en administrasjon som i møte med politisk ledelse går til et svært uvanlig skritt, sier han.

Det er ikke uvanlig at det i møter mellom sterke fagmiljøer og politisk ledelse kan oppstå interessekonflikter og motsetninger, sier Sand.

– Men dette er ikke måten å løse det på, dersom det er det som er tilfellet.