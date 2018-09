Raymond Johansen (Ap) skal håndtere Thorkildsen- varselet

– Jeg har kommet til at det er jeg som byrådsleder som skal håndtere og konkludere i denne saken, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i en pressemelding.

Tirsdag 11. september mottok sekretariatet for sentralt varslingsråd i Oslo kommune et anonymt varsel fra ledere i Utdanningsetaten. Varselet omhandler påstander mot byråd Inga Marte Thorkildsen.

– Når Oslo kommune mottar et varsel fra eller om en ansatt i kommunen behandles dette enten av lokalt eller sentralt varslingsråd. Oslo kommune kjenner ikke til lignende saker der det er mottatt et varsel mot et medlem av byrådet. Denne saken er derfor særlig krevende for alle involverte parter, fortsetter Johansen.

I Oslo kommunes parlamentariske system er det byrådslederen som utnevner de øvrige medlemmene av byrådet. Derfor er det byrådsleder som bør konkludere i et varsel som omhandler påstander som er rettet mot en byråd.

Skal få fakta på bordet

Seksjon for internrevisjon sammen med juridisk hjelp skal bistå byrådsleder Johansen med å få faktagrunnlaget i saken på plass.



– Av hensyn til alle involverte ønsker jeg en grundig, men effektiv prosess. Jeg tar derfor initiativ til at påstandene i varslet undersøkes, og det vil bli igangsatt et arbeid med en faktainnsamling for å få et godt beslutningsgrunnlag, sier Johansen.

Ifølge Aftenposten står det i varselet blant annet at «Dette manifesterer seg i utilbørlig oppførsel der byråden roper høyt og skriker til enkelte medarbeidere, gestikulerer vilt, gråter og mistenkeliggjør tilstedeværende.»

Thorkildsen selv sier til NRK at hun synes det er trist de har kommet i en slik situasjon, men at hun på generelt grunnlag kan si at det har vært dårlig samarbeid med Utdanningsetaten over tid.

Det jobbes nå med detaljer for hvordan faktainnhentingen konkret skal gjennomføres.



– Det er viktig at vi nå får ro rundt denne saken av hensyn til de mange tusen lærerne og skolelederne som hver dag står på for elevene våre. Derfor er det viktig for meg å ha en grundig og forsvarlig prosess, sier Johansen.

Full tillit

Johansen sier han har full tillit til Inga Marte Thorkildsen.

– Bør ikke Thorkildsen fratre mens dette varselet behandles?

– Jeg har full tillit til Thorkildsen. Og jeg har full tillit til at hun og Utdanningsetaten utøver sitt arbeid mens arbeidet med informasjonsinnhentingen pågår, sier Johansen til NRK.

Påstander oversendes kommuneadvokaten

– Jeg har også besluttet at enkelte påstander i varselet oversendes Kommuneadvokaten for vurdering. Dette gjelder påstander som omhandler mulig brudd på taushetsplikten, offentlighetsloven og anskaffelsesregler, avslutter Johansen.