Nytt Agenda-notat konkluderer med at søskenbarnekteskap bør forbys

Ekteskap mellom søskenbarn bør forbys. Det er konklusjonen i et notat som Tankesmien Agenda og LIM (Likestilling, Integrering og Mangfold) står bak.

Leder i Agenda, Marte Gerhardsen, sier det er to grunner til at det bør komme et forbud.

– Søskenbarnekteskap øker sjansen for sykdom, misdannelser og kort levealder hos barnet. Det handler også egentlig om frihet til å velge hvem man skal gifte seg med. Vi ser at søskenbarnekteskap er en del av bildet når vi snakker om sosial kontroll og tvangsekteskap, sier Gerhardsen.

– Viktig for integrering

Tall fra Folkehelseinstituttet viser at barn født i Norge mellom 1967 og 2010 og som har foreldre fra Pakistan, så har 41 prosent foreldre som er hverandres søskenbarn.

Fenomenet er også tilfelle for barn med henholdsvis tyrkiske og marokkanske søskenbarnforeldre. Marte Gerhardsen mener et forbud er veien å gå for å sikre bedre integrering.

– Jeg tror det kan være bra for familier som bor i Norge, som opplever press fra storfamilien i hjemlandet om å holde familien samlet på den måten. Det vil være et viktig tiltak for å sikre bedre integrering i Norge, sier Agenda-lederen.

Raja skeptisk

Parlamentarisk nestleder i Venstre og stortingsrepresentant Abid Raja er ikke enig med Agenda, og mener en må se mer nyansert på dette. Han mener et eventuelt lovforbud ikke må være diskriminerende.

IKKE ENIG: Parlamentarisk nestleder i Venstre og stortingsrepresentant Abid Raja er ikke enig med Agenda, og mener en må se mer nyansert på dette. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

Jeg mener at vi ikke skal lage særregler for innvandrere, for norske borgere med utenlandsk opprinnelse. Jeg mener at man først skal forby søskenbarnekteskap fordi det er medisinske grunner til det, så bør det være likhet for loven, sier Venstre-politikeren.

Raja mener alle typer ekteskap vil fremme integreringen, men at dersom et forbud mot søskenbarnekteskap skal komme, så må det inn i ekteskapsloven og ikke i utlendingsloven.

– Å lykkes med integrering, er også å lære alle borgere i Norge uavhengig av navn, religion og opphav, å like hverandre. Gjerne også å være kjærester med hverandre, ekte hverandre og få barn med hverandre, sier Raja.

– Ikke nok kompetanse

Generalsekretær i nettverket LIM (Likestilling, integrering, mangfold), Dana Manouchehri, mener politikerne ikke har nok kompetanse om temaet.

– Jeg tror ikke det er vond vilje fra politikernes side, men at det rett og slett er for lite kompetanse, og et for nytt tema til at de har kunnet satt seg ordentlig inn i det, sier hun.

Manouchehri understreker at dette er en problemstilling som ikke bare er aktuell for jenter. Hun forteller at hun flere ganger gjennom sitt virke har møtt gutter som ønsker å være i forhold med sin norske kjæreste.

– Når de ønsker å ta forholdet videre, ønsker å få barn og å gifte seg, så er ikke den norske kjæresten konemateriale. Da venter det gjerne en kusine eller i hvert fall en fra samme land.