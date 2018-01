Lederen i Antirasistisk senter mener den utvidede regjeringen er et demokratisk problem. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Selv Trumps regjering rommer flere personer med minoritetsbakgrunn enn den norske, sier lederen i Antirasistisk senter, Rune Berglund Steen til NRK.

På onsdag presenterte Erna Solberg sin utvidede regjering på slottsplassen. Blant de 68 statsrådene og statssekretærene er det kun to som skiller seg litt ut. Statssekretær Anne Karin Olli, med samisk bakgrunn, og tyskfødte Rebekka Borsch.

– Dette er et demokratisk problem. De som sitter på makten bør speile befolkningen og det er ganske alvorlig at man ikke fikk til dette i den utvidede regjeringen, sier Steen.

Ifølge Statistisk sentralbyrå er det over 800.000 personer i Norge med innvandrerbakgrunn.

Rådgiveren i Agenda mener mangfold blant de som styrer landet er viktig for at man skal ha tillit til systemet.

– Jeg er skuffet over regjeringssammensetningen. Det er viktig at minoritetene er representert også blant de som styrer landet. Det har noe med identifikasjon og tillit til systemet å gjøre. Dette er et uheldig signal, mener rådgiver i Agenda, Sylo Taraku.

Uberettighet kritikk

Kunnskaps - og integreringsminister Jan Tore Sanner mener kritikken mot den nye sammensetningen er uberettighet.

– Det er mange hensyn som skal tas når en regjering skal settes sammen. Det aller viktigste er politikken som føres, uavhengig av hvilken bakgrunn man har, sier Sanner.

Men lederen i Antirasistisk Senter mener at politikere med ulik bakgrunn er viktig for demokratiet.

– Hvilke politikk man får påvirkes også av hvilke mennesker man har med, og hvilke erfaringer de har. Det er klart at mennesker med minoritetsbakgrunn har andre erfaringer for eksempel når man skal utforme inkluderingspolitikk, påpeker Steen.