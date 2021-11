Nye statsbudsjettet: Frp og Raudt er misnøgde

Saka oppdaterast.

Tidlegare i kveld kom nyheita om at regjeringspartia og SV vart einige i budsjettforhandlingane etter to veker med diskutering.

Blant nøtta som har vore harde å knekke er skatt, klimatiltak, feriepengar for permitterte og rekordhøge straumprisar.

No er budsjettet for 2022 klart og eitt av hovudpunkta i budsjettet er at det ikkje blir ein 26. konsesjonsrunde på norsk sokkel neste år.

Det likar ikkje Frps stortingsrepresentant Hans Andreas Limi.

– Det kan bety ein nedgang for verdiskapinga i Noreg. Det kan også føre til at fleire tusen arbeidsplassar i den næringa blir utsett. Det er skummelt, og det er ein vegen mot avvikling, og i alle fall ikkje ei utvikling som Sp og Ap har lova tidlegare, seier Limi.

– Mykje grått og blått

– Framleis mykje som er grått og noko som er blått, seier Marie Sneve Martinussen, finanspolitisk talsperson i Raudt.

Ho meiner det blir dyrare å vere sjuk neste år, når eigendelen aukast med 461 kronar.

– Dei aller rikaste kan puste letta ut. Regjeringa held fast på skatteforliket med høgresida og fredar det skattekuttet som har hatt mest å seie for auka ulikskap, den låge selskapsskatten, som gjer at den rikaste éinprosenten betalar lågare skatt enn mange vanlege arbeidsfolk. Det trengst kraftigare lut for å snu forskjellsutviklinga.

Feriepengar for permitterte

Eit av hovudpunkta i budsjettet er at nordmenn som er arbeidsledige eller permitterte vil få feriepengar.

– No har regjeringa med SV levert – eg er rett og slett berre enormt nøgd, seier Lo-leiar Peggy Hessen Følsvik og legg til:

– Vi har heile tida visst at regjeringa med Arbeidarpartiet og Jonas i spissen har ynska å føre inn att feriepengar på dagpengar, og i dag har dei saman med SV verkeleg vist at dei er til å stole på.

Lo-leiar Peggy Hessen Følsvik saman med statsminister Jonas Gahr Støre under LO- Stats kartellkonferanse på Gol. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Ho seier det er ein viktig fordelingssak som rettar opp i eit usosialt og urettferdig kutt. Fleire hundre tusen av arbeidstakarar har vore utan ein jobb dei siste åra grunna pandemien, fortel Fløsvik.

– Dette er ein klok prioritering av dei som allereie har betalt ein pris – som sikrar familiar pengar til rekningar og helst også ein hyggeleg ferie for barna.