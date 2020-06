Finland åpner grensa til Norge igjen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Den finske regjeringen bestemte dette torsdag, opplyser yle.fi.

– Den norske utenriksministeren har fortalt meg at Norges regjering behandler sine reiserestriksjoner fredag, mens Danmark skal gjøre dette i neste uke. Det kan lønne seg å vente litt med å bestille reiser til disse landene, sier den finske utenriksministeren Pekka Haavisto til YLE.

Derimot vil Finland fortsatt holde grensa til Sverige stengt på grunn av koronasituasjonen.

– Sverige er et viktig land for oss og vi opphever begrensningene så fort det er mulig, sier innenriksminister Maria Ohisalo.

Folk i Troms og Finnmark som bor ved grensa til Finland, er nært knyttet til finlenderne. Mange har også familie på kryss og tvers av landegrensene.

NRK har vært i kontakt med Utenriksdepartementet. Der får vi opplyst at det foreløpig ikke er klart når Norge gjenåpner grensa til Finland.

– Det skulle bare mangle

Ordfører i grensekommunen Storfjord, Geir Varvik, jubler over at Finland nå åpner grensa.

– Dette er kjempegode nyhete og vi har håpet på dette lenge. Norge og Finland har samme smitteforløp. Det er nesten ikke smitte i noen av landene. Det skulle bare mangle at man åpner. Jeg håper vi kan kjøre over grensa allerede på mandag.

Han sier grenseåpninga vil ha stor betydning for folk i nord.

– Her i nord er vi veldig avhengig av hverandre, ikke bare som naboer, men også på grunn av handel over grensa i Nord-Finland og turistnæringa. Vi har gjensidig mistet mange kunder i denne perioden. Vi er vant her oppe til at vi kan krysse grensene når det passer oss, og det har vært rart å ikke kunne gjøre det.

Varvik håper nå at også Norge vil åpne sin grense til Finland.

– Noe annet ville forundre meg stort. Jeg går ut ifra at når Finland sier ja, så sier ikke Norge nei.

Anbefaler oppheving av grensekontroll

EU-kommisjonen anbefaler Schengen-landene å oppheve reiserestriksjoner seg imellom fra 15. juni og ønsker en gradvis åpning for tredjeland etter 30. juni, skriver NTB.

En rekke land har allerede planer om å oppheve innreiserestriksjoner for andre Schengen-land 15. juni. De som ikke har det, oppfordres sterkt til å fullføre prosessen for å kunne gjenopprette fri bevegelse innen den datoen.

Neste steg er å åpne for innreise fra land utenfor unionen.

– Tiden er inne for konkrete forberedelser til å fjerne restriksjoner for land med tilsvarende helsesituasjon som EU, sier EU-kommissær Ylva Johansson. Hun minner samtidig om at alle fortsatt må være forsiktige.

736 km lang grense

Den norsk-finske grensa er 736 kilometer lang. Den går fra Treriksrøysa i Storfjord i sør til Treriksrøysa i Pasvikdalen i nordøst.

Det er seks grenseoverganger mellom Norge og Finland. De er på Kilpis, Polmak, Utsjok, Neiden, Kivolomopolo og Kargasiemi.