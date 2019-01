Nye detaljer om mystisk beskjed i forsvinningssaken

Tom Hagen kom hjem fra jobb onsdag 31. oktober. Bare timer i forveien mener politiet at kona Anne-Elisabeth Hagen (68) ble bortført.

I huset fant ektemannen flere ark med krav om penger, beskjed om ikke å kontakte politi, og trusler hvis det blir gjort. Språkeksperter er satt inn i etterforskningen for å gjennomgå dokumentene.

Beskjeden var formulert på tettskrevne ark, printet ut og skrevet på gebrokkent norsk. En blanding av norsk, østeuropeisk eller «Google translate», får NRK nå opplyst.

– Jeg kan verken bekrefte eller avkrefte de opplysningene, sier politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt.

ETTERFORSKER: Politiinspektør Tommy Brøske under en pressekonferanse på Lillestrøm denne uken. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Politiinspektøren vil ikke kommentere hvor i verden det skriftlige dokumentet peker mot.

– De er ett av flere viktige funn i denne etterforskningen. Det har selvfølgelig et stort fokus, for å finne ut hvem som står bak. Og det er ulike etterforskningsskritt som brukes, sier Brøske.

NRK får opplyst at Anne-Elisabeth Hagen skal ha blitt angrepet på badet, mens arkene skal ha blitt funnet et annet sted i huset.

I dokumentet blir det fremsatt krav om løsepenger.

Kryptokonto opprettet

Gjerningspersonene krever løsepenger i kryptopenger. Etter det NRK erfarer, i den ikke sporbare kryptovalutaen Monero.

NRK får opplyst at den aktuelle kryptokontoen ble opprettet rett etter publiseringen av en artikkel der Tom Hagens navn ble omtalt. Dette er også noe politiet etterforsker.

NRK vet ikke hvilken artikkel det er snakk om, men Tom Hagen har vært omtalt flere ganger som en av Norges rikeste.

I juli 2018 skrev Dagens Næringsliv at 68-åringen tjente 174 millioner kroner på kraft. I september omtalte Kapital Hagen som Norges 172. rikeste.

Politiet vil heller ikke bekrefte hvilken artikkel det er snakk om:

– Jeg kan med bakgrunn i etterforskningen ikke kommentere det. Det er en sentral del av den pågående etterforskning, sier politiinspektør Brøske.

– Underlig

I ettertid har politiet kommunisert med gjerningspersonene. Kommunikasjonen er svært begrenset, og det er dette som oppfattes som «helt underlig» for politiet.

Foto: Grafikk: Ole-Morten Ødegaard Synne Gjul, Wroll-Evensen

Under en pressekonferanse fredag, ville ikke politiinspektør Tommy Brøske svare på spørsmål om kryptovalutaen eller kommunikasjonsplattformen som de mulige kidnapperne har benyttet.

– Jeg kan bekrefte at det er krav om løsepenger, og at disse løsepengene skal utbetales via kryptovaluta, men jeg kan ikke kommentere hvilken, hvilke typer eller detaljer rundt dette

Politiet har tidligere bekreftet at det ble funnet et brev inne i huset, og at det i dette brevet ble fremmet trusler og et krav om løsepenger.

– Vi vil ikke gå inn på noe konkret på dette tidspunktet, sier Brøske, og viser til at etterforskningen fortsatt pågår for fullt.