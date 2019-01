De antatte kidnapperne krever ikke-sporbar kryptovaluta: – Ingen tilfeldighet

Onsdag morgen kom nyheten om at Anne-Elisabeth Falkevik Hagen har vært savnet i ti uker. Det er fremsatt alvorlige trusler og krav om løsepenger – i form av kryptovalutaen Monero.

Walter Phol er professor ved Norge Handelshøyskole, og mener at Monero erstattet Bitcoin da flere kriminelle ble oppsporet.

– Bitcoin har aldri gitt seg ut for å være noe annet enn sporbar, og politiet har derfor kunnet fange opp kriminelle som har utnyttet denne kryptovalutaen. Monero derimot reklamerer med å ikke være sporbare og valutaen har derfor blitt stor blant cyberkriminelle, sier Phol til NRK.

– Dette er ingen tilfeldighet, sier kryptovalutaekspert og CEO i Kryptovault, Kjetil Hove Pettersen til NRK.

– I motsetning til Bitcoin som er laget for å være åpen og transparent, så har Monero et fullstendig motsatt utgangspunkt, sier han.

Monero ble utviklet i 2014. Ingen vet hvem skaperne er. Den gjør det omtrent umulig å finne ut hvem som har betalt til hvem. Selv ikke Monero har tilgang til informasjonen.

Ikke forbudt

Pettersen forklarer at Monero er vanskelig å spore fordi det er brukt en uhyre avansert kryptografi for å maskere både beløp og mottakere. I dag differensieres det ikke mellom sporbar og ikke-sporbar kryptovaluta, og det er eksisterer ikke noe forbud mot bruk.

– Dette er en ny teknologi man har blitt tatt på senga av. Teknologien utvikler seg raskere enn lovverket. Skal man diskutere et forbud, er man nødt til å differensiere mellom sporbar og ikke-sporbar kryptovaluta, sier han.

Walter Phol mener at et forbud kunne hindret at flere brukte kryptovaluta til kriminelle formål.

– Man kunne brukt Monero selv om det ville vært forbudt, men da ville det vært en straffbar handling, sier Phol.

Finansdepartementet skriver i en e-post til NRK at et forbud ikke har vært vurdert.

«Per i dag er det ikke utredet eller hørt forslag om særskilte forbud mot virtuelle valutaer», skriver senior kommunikasjonsrådgiver Kristina Tagmatarchi Storeng.

Erstatter kontanter

De antatte kidnapperne av Anne-Elisabeth Falkevik Hagen skal ha fremsatt et krav om ni millioner euro i løsepenger utbetalt i Monero. Kjetil Hove Pettersen mener at gjerningsmennene like gjerne kunne bedt om kontanter.

– Tidligere har man brukt kontanter til dette formålet, som er enda vanskeligere å spore. Grunnen til at cyberkriminelle velger Monero, er rett og slett fordi det er en enklere transaksjon.

Verdien på kravet er halvert

Monero er verdens 13. største kryptovaluta med en markedsverdi på 907 millioner dollar, men Monero-kursen har blitt halvert siden 31. oktober, fra 90 euro til 45 euro. 31. oktober var dagen Anne-Elisabeth Falkevik Hagen skal ha forsvunnet.

– Kursen til Monero har falt i denne perioden fordi hele kryptovaluta-markedet har falt markant. Hele året 2018 var et generelt nedgangsår for samtlige kryptovaluta. Det gjelder altså ikke Monero spesifikt, sier Kjetil Hove Pettersen.