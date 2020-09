Ny studie: Ingen sammenheng mellom autisme og svineinfluensa-vaksinen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

11 år før koronaviruset snudde hele verden på hodet, var det svineinfluensa som herjet.

Ifølge FHI erklærte WHO at det forelå en pandemi i 2009, og nesten en million nordmenn var syke med viruset. 29 nordmenn døde.

Det ble igangsatt massevaksinasjon mot svineinfluensa i Norge da vaksinen kom.

Om lag 45 prosent av befolkningen ble vaksinert i den største vaksinasjonskampanjen i Norges historie.

Tidligere studier har ikke helt kunnet utelukke at det er en sammenheng mellom Pandemrix og autisme hos barn. Det gjør i midlertidig en ny studie gjort av forskere ved Karolinska institutet i Sverige.

Det var forskning.no som først omtalte studien.

Få av kvinnene fikk barn med autisme

Forskerne fulgte 30.000 uvaksinerte og 40.000 kvinner som fikk svineinfluensavaksinen i 2009-2010, og deres barn i en periode på seks år.

Kun 1 prosent av de nesten 40.000 kvinnene som vaksinerte seg mot svineinfluensa hadde barn som fikk diagnosen autisme etter seks år.

Samtidig fikk 1,1 prosent av barna som ikke ble eksponert for vaksinen under morens svangerskap diagnosen.

FHI-forsker Anna Hayman Robertson sier til forskning.no at størrelsen på studien er en styrke.

Jonas F. Ludvigsson er en av forskerne bak studien. Til det svenske magasinet Forskning & Framsteg sier han at studien kan gi veiledende kunnskap for fremtidig forskning – for eksempel til de som utvikler koronavaksiner.

Økte risikoen for narkolepsi

– Innen vi begynner å bruke en covid-19 vaksine kommer vi aldri til å kunne vurdere om det øker risikoen for autisme. Det tar lang tid å finne ut bivirkningene av vaksiner, og vi kan ikke vente i åtte år med å gi covid-19 vaksine til gravide kvinner.

– Dermed er det eneste alternativet å trekke konklusjoner fra tidligere studier, og da kan studien vår bidra, sier Ludvigsson til tidsskriftet.

I to tilsvarende studier fra Danmark og fra USA fant forskerne heller ingen sammenheng mellom Pandremix og autisme i andre og tredje trimester i svangerskapet, skriver forskning.no.

Pandremix ble en kontroversiell vaksine fordi den viste seg å kunne øke risikoen for å utvikle narkolepsi blant unge, ifølge Forskning & Framsteg.

En norsk studie fra 2017 bekreftet at risikoen for narkolepsi økte for unge etter vaksinasjon med Pandemrix, ifølge FHI.

I 2019 hadde 801 nordmenn søkt om erstatning til Norsk pasientskadeerstatning (NPE) etter å ha fått vaksinen i 2009. 151 av disse fikk medhold, og NPE hadde til sammen utbetalt nærmere 350 millioner kroner i erstatning.