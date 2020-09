Ny robot kan analysere 3000 koronatester i døgnet

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Bioingeniørene på Oslo universitetssykehus får bruke noe av det nyeste utstyret som norsk helsevesen kan tilby.

Sykehuset har fått en avansert robot som kan analysere opptil 3000 koronatester i døgnet.

– Alt skjer fra start til slutt i maskinen. Det er et veldig effektivt instrument som gjør hele analyseringsjobben, sier Beth Brotnov.

Hun er enhetsleder ved mikrobiologisk avdeling.

Roboten er viktig for å kunne gjennomføre mange tester på kort tid.

Og den blir enda viktigere når influensasesongen kommer. Fordi det raskt må avklares om pasienten har korona eller influensa.

Bioingeniør Christine B. Eide og laborant Kjersti Anita Johnsen får bruke den helt nye roboten. Foto: Joakim Reigstad

Høy testkapasitet

Hver dag gjennomføres det mellom 10.000 og 15.000 koronatester i Norge. Høy testkapasitet er en av hovedstrategiene for å bekjempe viruset.

– Vi må ha kapasiteten oppe og vi har fortsatt mye å gå på. Vi skal kunne ta imot alle tester vi får, sier Andreas Lind, overlege og enhetsleder ved avdeling for mikrobiologi.

Helsedirektoratet ønsker at kommunene i Norge skal klare å teste fem prosent av befolkningen i uka.

– Akkurat nå er det laboratoriemiljøene som er kanskje den viktigste ressursen for å få kontroll på pandemien. At vi får analysert prøver raskt slik at smitten sprer seg minst mulig, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

Over en million testet

Siden pandemien brøt ut, har over en million nordmenn blitt testet for korona.

Så langt er det meldt om 13.406 tilfeller av koronasmitte.

1096 har vært innlagt på sykehus, 241 i intensivbehandling. 270 personer har dødd av korona i Norge.

Tallene fra FHI ble sist oppdatert fredag 25. september.

Smitten øker

Flere steder i landet øker smitten og hovedstaden er på rødt nivå. Også utenfor Norge øker smitten.

Etter at UD utvidet sine reiseråd er det kun to land i Europa som ikke er røde. Samtidig øker smitten kraftig.

I Madrid blir 850.000 mennesker bedt om å holde seg inne.