Ny regjering vil ikke gi flertall for å hente IS-kvinner tilbake

Kvinnene er internert nordøst i Syria. I går kunne NRK fortelle at begge er siktet av Politiets sikkerhetstjeneste for deltagelse i terrorgruppa IS.

Det var i mai de to to IS-kvinnene ba myndighetene om hjelp til å returnere til Norge.

Sakene ligger på Utenriksdepartementets bord, men er fortsatt ikke avgjort, ifølge KrF.

Det kan bety at en eventuell ny regjering må bestemme hva de skal gjøre med de omstridte IS-kvinnene.

Anniken Huitfeldt (Ap) er leder i utenriks- og forsvarskomiteen. Foto: Synne Asheim Haga / Porten.no

NRK har spurt alle partiene på Stortinget om hvor de står i saken. De minste partiene på rødgrønn side er tydelige på at de vil hente tilbake alle IS-kvinnene.

Døra til Arbeiderpartiet er ikke like åpen.

– Vi mener at alle saker må behandles individuelt av UD, men som en generell grunnholdning er vi ikke tilhenger av å hente de som har reist til Syria hjem, sier utenrikspolitisk talsperson Anniken Huitfeldt til NRK.

Småpartiene vil hente kvinner og barn

Arbeiderpartiet legger seg dermed på samme linje som Høyre:

Arbeiderpartiet og Høyre mener hver sak må behandles individuelt

Frp vil ikke at kvinnene skal hentes

Senterpartiet vil ikke svare

KrF vil at barna skal hentes ut, og aksepterer å ta mødrene «på kjøpet»

Venstre, SV, MDG og Rødt vil at kvinnene og barna aktivt skal hentes ut

Les faktaboks for å se hva partiene svarer.

Ikke avgjort om IS-kvinnene skal hjem

Det er totalt fire norske kvinner og i interneringsleirene Al Hol og Roj nordøst i Syria.

En av de som nå vil hjem er Aisha Shazadi Kausar (29) og sønnen (5). Kausar reiste til terrorgruppa IS i 2014 fordi hun ønsket å bo i en «islamsk stat».

Kausar i interneringsleiren Roj nordøst i Syria. Bærumskvinnen var den første IS-kvinnen som ba om hjelp til å komme hjem. I et intervju med NRK sa hun at hun angret. Nå har hun ombestemt seg igjen. Foto: NRK

– Situasjonen har endret seg drastisk det siste året. Omgivelsene er ikke lenger trygge nok så barna kan vokse opp uten å utvikle alvorlige fysiske og psykiske problem, sa Kausar til Aftenposten i mai.

UD har også bekreftet overfor NRK at ytterligere en kvinne vil hjem. Frps leder Sylvi Listhaug har avkrevd et svar på om kvinnene skal hjelpes tilbake.

Ifølge nestleder i KrF, Olaug Bollestad, er sakene fortsatt til behandling.

Olaug Bollestad, nestleder i KrF. Foto: Roy Pettersen / NRK

Er det tatt en avgjørelse i regjeringa i disse to sakene?

– Nei, det er ikke tatt på dette stadiet nå.

Hvorfor ikke?

– Det er ikke en aktuell sak nå, det er mange saker som skal diskuteres. Det er mange spørsmål rundt det, så det har vi ikke diskutert, sier Bollestad til NRK.

Fryktet alvorlig sykdom

Da regjeringen sa ja til å hente en norsk IS-kvinne og to barn til Norge i fjor, var årsaken frykt for alvorlig sykdom hos det ene barnet.

Hjemhentingen førte til et stort politisk drama, som endte med at Frp gikk ut av regjering.

Før familien ble hentet ut, gjorde Arbeiderpartiet det klart at de støttet returen. Det førte til at regjeringen hadde et stortingsflertall i ryggen.

Kvinnen ble senere dømt til fengsel i 3 år og 6 måneder for deltagelse i en terrororganisasjon.