Ny NRK-måling: Solberg og Høyre parkerer Støre

Høyre er nå 6,5 prosentpoeng større enn Arbeiderpartiet, og Erna Solberg er suveren på NRKs statsministermåling for februar. I statsministermålingen sier 58,2 prosent av de spurte at Høyrelederen er best skikket til å være statsminister.

Til sammenlikning mener bare 24,7 prosent at Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre er best skikket til jobben. Altså godt under halvparten av de som sier Solberg er best skikket. 17,1 prosent av de spurte svarer «vet ikke».

Støre har mistet støtte

Avstanden mellom de to statsministerkandidatene har utviklet seg enormt. Så sent som i september var differansen bare 7,2 prosentpoeng. For 10 måneder siden, i april 2017, ledet Støre for foreløpig siste gang på NRKs statsministermåling.

Etter nyttår har Solberg virkelig fått et forsprang. I januar fikk hun støtte fra 60,4 prosent. 10. januar fikk Høyre sin egen alvorlige metoo-sak da Unge Høyre-lederen trakk seg. Men i NRKs ferske måling får Solberg likevel støtte fra 58,2 prosent.

Målingen er tatt opp mellom 30. januar og 5. februar. Altså etter at Støre forrige mandag hevdet å ha satt punktum for den betente Giske-saken.

Ap-lederen har ifølge sin kommunikasjonssjef Camilla Ryste ikke anledning til å kommentere tallene, og henviser til Hadia Tajik, som er Aps eneste nestleder etter Trond Giskes fall.

– Min erfaring med sånne personorienterte målinger er at de kan variere ganske mye over tid, og vi vet jo at Jonas er den best egnede statsministerkandidaten som Arbeiderpartiet kan ha, sier Tajik. – Han er en leder av internasjonalt format og han har vist det i regjering tidligere. Og vi er veldig innstilt på å gå i gang med neste valgkamp med han som vår kandidat.

Erna Solberg tar i mot tallene med et noe større smil om munnen.

– Det er hyggelig! Det kan jeg bare være veldig glad for, jeg håper folk vil fortsette å synes at det er bra at jeg er statsminister, sier Solberg til NRK.

Knapt borgerlig flertall

Også NRKs partibarometer for februar er hyggelig lesning for Solberg, Høyre er nemlig største parti for tredje måned på rad. Men noen faretegn lurer sett med borgerlige øyne.

Høyre-Frp-Venstre-regjeringen er i mindretall på Stortinget, og avhengig av KrF eller andre partiers hjelp for å få vedtatt noe som helst. På denne målingen får de tre regjeringspartiene pluss KrF 85 av 169 mandater, altså et så knapt flertall som mulig.

Til sammenlikning fikk de borgerlige 91 mandater i NRKs januar-måling for én måned siden.

Tilbakegangen i februar skyldes at både Venstre (+ 0,2 til 3,8 %) og KrF (- 0,7 til 3,9 %) måles under sperregrensen. Frp-leder Siv Jensen leder for tiden et parti med 13,1 % oppslutning ifølge NRKs partibarometer.

Målingen indikerer en svært beskjeden fremgang for Høyre (+ 0,2), som med 28,9 % oppslutning befester posisjonen som landets største parti med god margin. Partiet er med det 6,5 prosentpoeng større enn Arbeiderpartiet.

– Jeg tror regjeringen har levert på de store sakene, på de store linjene i politikken. Det tror jeg er det folk mest av alt opplever. Så tror jeg kanskje de har tillit til at vi er i stand til å styre, vi har vist det gjennom oljekrisen, økonomien er bedre, vi leverer på kortere køer til helsevesenet, etter- og videreutdanning av lærere, vi leverer på mange av de store sakene vi sa på forhånd. Det håper jeg inngir tillit, sier Erna Solberg.

– Ingen enkelt grunn

Til tross for at Ap ligger godt bak Høyre og Støre skårer langt dårligere enn Solberg, så finnes det lysglimt for Ap i februartallene. Den gamle ørnen går frem 2,3 prosentpoeng fra krisemålingen i januar til 22,4 prosent, og har igjen kortere avstand opp til Høyre enn ned til Frp.

– Nå har vi sett over tid at Arbeiderpartiet ikke har hatt veldig gode meningsmålinger. Jeg er glad for å se at vi går noe opp sammenlignet med januar, men nivået vi ligger på nå er dessverre ikke veldig overraskende, sier nestleder Hadia Tajik. – Det er et nivå vi kommer til å jobbe med å øke.

– Er dette velgernes dom over håndteringen av disse metoosakene?

– Nei, det tror jeg ikke. Vi i Arbeiderpartiet har vært opptatt av å håndtere disse sakene på en skikkelig måte som står seg for ettertiden, men det er klart at når den oppmerksomheten vi får over lengre tid bare handler om dette, og når en av sakene i vår organisasjon knytter seg til en person som var i partiledelsen, så vekker det en annen type oppmerksomhet enn det har gjort for de andre partiene.

– Betyr det at du mener metoosakene er den viktigste grunnen til at dere ligger så lavt?

– Vi har sett over tid dessverre at Arbeiderpartiet har ligget lavt på målingene. Jeg tror ikke det finnes en enkelt grunn, og vi er iallfall opptatt av å ta den tilbakemeldingen fra velgerne alvorlig.