Velgerne vil fortsatt ha Erna som statsminister

Høyre-leder Erna Solberg troner fortsatt på målingene, viser NRKs ferske statsministermåling, utført av Norstat.

46,3 prosent av de spurte vil nemlig at Erna Solberg skal styre landet. Samtidig svarer 39,1 prosent at de vil ha Jonas Gahr Støre som statsminister.

Solberg: – Hyggelig

Til NRK sier Erna Solberg at hun syns det er hyggelig at mange fortsatt ønsker henne som statsminister. Det at Høyre, ifølge målingene, ikke har samlet flere velgere den siste tiden syns hun ikke er unaturlig.

– På meningsmålingene er det jo et tydelig borgerlig sig fremover i denne valgkampen. Også er det en uke hvor arbeiderpartiet har prøvd å angripe meg som statsminister mye i debatten. Jeg syns det står seg godt etter den siste uken, sier hun.

Mange har ikke bestemt seg

Sammenlignet med forrige måling er forskjellene små: Solberg går ørlite grann tilbake med 0,5 prosentpoeng og Støre frem med 2,3 prosentpoeng.

Begge er dermed innenfor feilmarginen på 5 prosent, og er dermed statistisk sett ugyldige.

Men det som er klart er at flertallet av velgerne ønsker seg Erna Solberg som statsminister.

Gapet mellom de to er på 7,2 prosentpoeng, men det er fortsatt mange som ikke har bestemt seg, viser målingen.

14,6 av de spurte svarer de ikke vet hvem av de to kandidatene de ønsker seg.

Nedover for Støre

I april i år ledet Jonas Gahr Støre stort foran Erna Solberg når norske velgere skulle peke ut hvem som er mest skikket til å være statsminister. Men siden har det gått nedover.

Valgforskere har pekt på at ett av Støres problemer så langt i valgkampen, har vært at Arbeiderpartiet mister velgere som tidligere stemte partiet.

Ifølge NRKs siste partimåling er det fortsatt kun to av tre Ap-velgere fra 2013 som vil stemme på Ap nå. Partiet sliter med å få opp velgerlojaliteten – Aps lojalitet er den sammen nå som da valgkampen startet, ifølge Norstats målinger for NRK.

LITT FREM: Fra forrige måling går Jonas Gahr Støre frem med 2,3 prosent. 39,1 prosent svarer at de vil ha Støre som statsminister. Foto: Wilhelm Støylen / NRK

NRK har i skrivende stund ikke fått noen kommentar fra Jonas Gahr Støre.