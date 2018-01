Støre: – Lekkasjer skaper usikkerhet og splittelse

– Å bekjempe denne typen maktmisbruk er en rød tråd i vår historie, sa partileder Jonas Gahr Støre til Landsstyret mandag.

Slik begynte Støre sin tale til det ekstraordinære landsmøtet til Arbeiderpartiet, etter at sentralstyret ble orientert om handtering av varslingssakene mot Trond Giske.

– Nå skrives det et nytt kapittel i likestillingens historiebok og i vår historie. Da snakker jeg om det som har fått kjennetegnet metoo. Sterke kvinner som viser vilje og mot, også endres samfunnet fordi kvinnene som varsler finner hverandre og finner sammen.

Han sa at det er et før og etter metoo, og at Ap skal vise at de står på rett side av historien.

Her taler Jonas Gahr Støre til eget landsstyre og møter pressen.

Støre: – Dette har vært en prøve for vårt parti

Partilederen la ikke skjul på at hele prosessen og spillet rundt varslersakene mot Giske har vært en prøve for samholdet i partiet.

– Dette har vært en prøve for vårt parti. En prøve på det sterke fellesskapet vi er og vil være. Det unike med oss er stort mangfold, sa Støre.

Han tok også et oppgjør med alle lekkasjene som har preget prosessen.

– Lekkasjer fra interne møter og fortrolig informasjon har intet annet resultat enn at det skaper grobunn for usikkerhet og splittelse. Soloutspill og egne agendaer svekker oss alle, også dem vi stoler på og som vi representerer. Jeg håper og tror dere er med meg når jeg sier at dette landsstyremøtet markerer at det er nødvendig å slutte rekkene. Det skal og må vi klare, sa Støre.

Sentralstyretmøtet konkluderte om Giskes fremtid

Arbeiderpartiets sentralstyre har hatt møte på Gardermoen mandag formiddag. Der har temaet blant annet vært partiets håndtering av varslersakene om seksuell trakassering fra Trond Giskes side, og om han kan fortsette å sitte i partiets sentralstyre.

Konklusjonen fra sentralstyremøtet har vært at de ikke mener det er naturlig at Giske møter i sentralstyret ut denne stortingsperioden. De stiller seg også bak Støres konklusjon om at Giske har brutt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering.

Denne oppfatningen var enstemmig fra sentralstyret.

– Trond skal tilbake på Stortinget

Støre passet på å ønske Giske velkommen tilbake til Aps stortingsgruppe etter endt sykdom:

– Han skal komme tilbake på Stortinget og bli en del av gruppa der. En av oss 49 som har så mye vi skal gjøre og der alle trengs, også han.

Han gjentok at tapt tillit kan vinnes til bake.

– Vi er kamerater også etter nedtur. Det er mitt menneskesyn, vårt menneskesyn. Vi er på vårt beste når vi jobber sammen, når vi får frihet gjennom sterke fellesskap. Og noe av det vi skal gjøre sammen fremover er å følge opp MeToo, sa Støre.

7. januar trakk Trond Giske seg som nestleiar for Arbeidarpartiet, etter fleire skuldingar om seksuell trakassering mot yngre partifellar. Torsdag konkluderte partileiaren med at Trond Giske har brutt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering.

– Det var en riktig reaksjon og beslutning. Vår behandling har vært grundig og rettferdig, og jeg er trygg på at den vil tåle historiens lys, sa Støre og redegjorde for arbeidet.

Han sa blant annet:

At Trond Giske har fått uttale seg om varslene mot ham i to møter.

At Giske fikk mer enn tre uker i januar til å komme med ytterligere informasjoner skriftlig.

At Giskes advokater har fått all informasjon om sakene, også det som har kommet frem etter de to møtene.

– Det er tilstrekkelig til å si at denne prosessen har vært opplyst og rettferdig. Å vente enda lenger ville bare skadet partiet, sa Støre.

Snakket om varslersakene

Deretter fortsatte Støre med å snakke om varslersakene i Arbeiderpartiet.

– De varslene vi har fått inn siden midten av desember har vært vonde. For de kvinnene som har varslet har det vært vondt lenge, og det vil gjøre vondt lenge. Det har vært vondt for dem det er varslet mot, blant annet Trond (Giske red.anm) og hans familie. Det har vært krevende for partiet, og vi som har mottatt varsler har også blitt preget, sa Støre.

Han kjente spesielt på hvorfor blant annet han selv ikke har stilt flere spørsmål tidligere.

Støre roste også partikontoret og partisekretær Kjersti Stenseng for den jobben hun har vært med å gjøre når det gjelder varslersakene.

Han avsluttet sin tale til landsstyret med å takke kvinnene som har varslet om seksuell trakassering, både i Arbeiderpartiet andre parti.

– Kampen for likestilling er ikke over, sa Støre.