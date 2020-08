NRK felt av PFU etter sak om bompengeselskapet Ferde

NRK publiserte flere nettartikler om bompengeselskapet Ferde og selskapets administrerende direktør. I en av artiklene stod det at direktøren hevet millionlønn fra det offentlig eide selskapet samtidig som han styrte et system for innkreving av skatt i Kongo. I en oppfølgerartikkel uttalte en bompengemotstander at «[administrerende direktør] og styret må gå av etter avsløringene om korrupsjon». I en annen artikkel skrev NRK at bompengeselskapenes utgifter hadde økt til tross for reformen som skulle få ned utgiftene.

Klager er Ferde. Klager mener NRKs artikkel om utgiftene er feil fordi tallene ikke var justert for kroneverdi. Videre mener klager at artikkelen om skatteprosjektet i Kongo er feil. Det stemmer ikke at administrerende direktør styrte prosjektet – han hadde gått ut av alle formelle roller og bisto kun i en overgangsfase, fremholder klager. Klager mener artikkelen var usaklig og at NRK ikke har vært kildekritiske nok, spesielt overfor anonyme kilder. Klager opplyser at hverken Ferde eller administrerende direktør fikk mulighet til å imøtegå korrupsjonsanklagen i oppfølgerartikkelen. Videre mener klager at NRKs journalist har opptrådt uærlig og forsøkt å bløffe til seg informasjon.



NRK mener å ha dekning for alt som er publisert. Mediehuset viser til flere kilder og opplysninger som de mener ga grunnlag for å fastslå at administrerende direktør «styrte» skatteprosjektet. Når det gjelder utgiftene og kroneverdi, avviser NRK at fremstillingen var i strid med god presseskikk, men mediehuset opplyser at redaksjonen likevel valgte å justere artikkelen etter en gjennomgang av faktisk.no. NRK avviser også at journalisten har forsøkt å bløffe til seg informasjon. NRK mener det dreide seg om en misforståelse. NRK innrømmer imidlertid et presseetisk overtramp i oppfølgerartikkelen: administrerende direktør burde fått muligheten til å imøtegå korrupsjonsanklagen. NRK opplyser at de endret artikkelen da Ferde tok kontakt.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) understreker at NRK var i sin fulle rett til å velge vinkling, selv om klager var sterkt uenig i den. Like fullt må vinklingen være i tråd med Vær Varsom-plakaten.



I dette tilfellet står det strid om en ingress der NRK fastslo at Ferdes administrerende direktør «styrte» et system for innkreving av skatt i Kongo samtidig som han hevet millionlønn fra det offentlige. PFU viser til VVP 4.4, som forutsetter at titler og ingresser ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet, og VVP 4.1 som forutsetter at pressen vektlegge saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.

PFU har forståelse for at klager mener ingressen skapte et inntrykk som administrerende direktør ikke kjenner seg igjen i. Videre har utvalget forståelse for at klager mener det ikke var dekning for at mannen «styrte» det omtalte skatteprosjektet, ettersom han ikke hadde formelle roller i prosjektet da han begynte i jobben som bompengesjef. Slik PFU ser det, har imidlertid NRK dokumentert at mannen var tungt involvert i Kongo-prosjektet, og utvalget mener etter samlet vurdering at ingressen kan aksepteres. PFU viser til at det skal være et visst rom for spissing og forenkling i journalistikk.



Når det gjelder artikkelen om bompengeselskapenes utgifter, merker PFU seg at den handlet om bompengeselskaper generelt. Ferde ble ikke nevnt, og utvalget mener at en eventuell upresishet i tallbruken ikke utgjorde en alvorlig presseetisk krenkelse overfor klager.



Ifølge klager har NRKs journalist opptrådt uærlig ved å gi feilaktige opplysninger til en tredjepart. Journalisten opplyste til PWC, som gransket Ferde, at han forstod det slik at Ferde hadde løst PWC fra taushetsplikten, slik at de kunne sende ham dokumenter. PFU skjønner at klager reagerer på dette, og utvalget understreker viktigheten av å være presis når man klargjør premisser overfor kilder, jf. VVP 3.3. Å gi uriktig informasjon for å oppnå noe i kildearbeidet, kan være brudd på god presseskikk. PFU merker seg at NRK mener det var en misforståelse mellom journalisten og Ferde, og utvalget har ikke grunnlag for å vite hva som var journalistens intensjon. Etter en samlet vurdering finner utvalget at god presseskikk ikke er brutt i dette tilfellet.



I en oppfølgerartikkel uttalte en demonstrant at Ferdes styre og administrerende direktør burde gå av etter avsløringer om korrupsjon. PFU understreker at det er en alvorlig beskyldning som utløser retten til samtidig imøtegåelse, jf. VVP 4.14. Klager skulle fått imøtegå påstanden, noe klager ikke fikk. PFU mener det ikke veier opp for overtrampet at NRK rettet og beklaget da Ferde tok kontakt.



NRK har brutt god presseskikk på punkt 4.14 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 26. august 2020



Anne Weider Aasen, Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes, Tove Lie

Kjell Arne Røvik, Ellen Ophaug, Gunnar Kagge