NRK avslørte russisk agent på Svalbard: – Ingen grunn til å være naive

Onsdag morgen kunne NRK avsløre at Russlands generalkonsul i Barentsburg, Andrei Chemerilo, er en agent med tilknytning til etterretningstjenesten GRU.

Det er bare to snaue uker siden Norge utviste 15 russiske diplomater. Diplomatene skal ha utført handlinger som var uforenlige med deres diplomatiske status.

– Vi opplever at vi er mer sårbare, og at deres aktivitet i Norge har mer skadeomfang enn tidligere, sa da utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

Onsdag ettermiddag kom Russland med sin motreaksjon: Ti norske diplomater utvises fra Russland.

Utenriksdepartementet vil ikke kommentere Chemerilos status.

– Vi kan ikke kommentere på NRKs kilder. Basert på en grundig gjennomgang har norske myndigheter erklært 15 etterretningsoffiserer som arbeidet under diplomatisk dekke i Norge som uønskede. Den russiske generalkonsulen i Barentsburg var ikke blant disse, sier pressetalsperson Guri Solberg til NRK.

Venstre: – Viser hvor tydelig det russiske etterretningstrykket er mot Norge

Stortingsrepresentant for Venstre, Sveinung Rotevatn, sier NRKs avsløringer må tas på alvor:

– Sakene fra NRK viser med all tydelighet hvor tungt det russiske etterretningstrykket er mot Norge. Her er det ingen grunn til å være naive. Derfor må regjeringen gjøre alt den kan for å ta ned risikoen.

BEKYMRET: Stortingsrepresentant for Venstre, Sveinung Rotevatn er bekymret for omfanget i russisk etterretnings tilstedeværelse i Norge. Foto: Torstein Bøe

Rotevatn har tillit til regjeringens vurdering av en eventuell utvisning av Chemerilo. Samtidig mener han presset mot Russland burde økes.

– Et grep de kan ta, som regjeringa så langt har nektet, er å frata russiske supertrålere tilgangen til norske havner, foreslår Venstre-representanten.

Rotevatn viser til at alle andre EØS-land har tatt liknende grep.

– Dette er skip som vi vet kan brukes av russisk etterretning for å drive operasjoner mot Norge, sier han.

Les også: NRK avdekker russisk etterretning fra fartøy - her fant politiet militærradioer

Eksperter tror ikke Chemerilo vil bli utvist

Direktør for Fridtjof Nansens Institutt (FNI) Iver Neumann sier det ikke er «noen bombe» at Russland driver med etterretning på Svalbard.

IKKE OVERRASKET: Direktør ved FNI, Iver Neumann, er ikke overrasket over at Russlands generalkonsul på Svalbard har tilknytning til etterretningsorganer. Foto: Jan Dalsgaard Sørensen

– Det er et militært ømfintlig område der ikke bare Norge og Russland, men Vesten og Russland føler hverandre på tennene.

Neumann tror ikke Norge vil utvise Chemerilo:

– Det er litt vanskelig å tenke seg at man skal utvise enda en diplomat når man nettopp har utvist 15. Da ville man vel tatt med denne karen i samme slengen.

Seniorforsker ved FNI Arild Moe har nylig gjennomført en studie av russisk nærvær og russisk Svalbard-politikk.

RUSSLAND-EKSPERT: Seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt Arild Moe har Russland og Arktis som spesialfelt. Moe sier det på mange måter er legitimt for Russland å ha en tilstedeværelse på Svalbard. Foto: Fridtjof Nansens Institutt

Moe mener det foreløpig ikke er noe godt grunnlag for å utvise Chemerilo.

– Det er ingen steder i verden der man registrerer seg som agent. Russland har en konsul på Svalbard, og det har de rett til å ha. Det er uproblematisk. Juridisk sett har bakgrunnen til Chemerilo ingenting å si.

Dersom Chemerilo skal utvises, må det være konkrete lovbrudd å vise til.

– Det som er problematisk for norsk side er dersom han har aktiviteter på norsk jord som er i strid med norsk lov og interesser. Så lenge den russiske generalkonsulen ikke har gjort noe lovstridig, er det heller ikke noe grunnlag for å gjøre noe, som å utvise ham, sier Moe.

AVVISTE: Anniken Huitfeldt svarte på spørsmål om russisk etterretningsvirksomhet i Norge under Stortingets spørretime onsdag. Der avviste hun foreløpig behovet for tiltak mot Russland. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Huitfeldt avviste behov for nye tiltak i spørretimen

Både Venstre-leder Guri Melby og utenrikspolitisk talsperson for Høyre, Ine Eriksen Søreide, brukte spørretimen i Stortinget i dag for å ta opp russisk etterretning i Norge.

ETTERLYSER TILTAK: Venstre-leder Guri Melby sa under spørretimen at Norge har blitt betydelig mer sårbart på grunn av russisk etterretning. Foto: Javad Parsa / NTB

– Er ikke den håndfaste dokumentasjonen fra NRK tilstrekkelig til at regjeringen nå stenger russiske fiskefartøy ute fra alle norske havner? spurte Melby.

– Vi gjennomfører tiltak i norsk politikk basert på den informasjonen vi har. Alle mulige påstander som blir fremstilt i media må kvalitetssikres. Det er klart at det er utstrakt kontroll i norske havner nå, svarte Huitfeldt.

– Når mener utenriksministeren at risikoen ved det særnorske unntaket fra havneforbudet overstiger gevinsten? spurte så Søreide.

– Vi gjør en fortløpende vurdering av dette. Derfor ber jeg hele tiden om informasjon fra de norske etatene som kontrollerer. Jeg har ikke sagt at vi utelukker å stenge disse havnene, men av hensyn til felles fiskeriforvaltning må vi ta vare på den torskestammen som vi har, svarte Huitfeldt.