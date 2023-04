Ti norske diplomatar erklært uønskte i Russland

Norsk ambassadør Robert Kvile blei kalla inn til eit møte i det russiske utanriksdepartementet onsdag morgon, og kom fram like før klokka 10 norsk tid.

Der fekk han vite at fleire diplomatar i Moskva var erklært uønskte i Russland, fortel han sjølv til NRK.

– Det ville vore ei stor overrasking dersom dei svarte på ein annan måte, seier han om russiske styresmakter, men legg til at møtet gjekk føre seg i ein hyggeleg tone.

Både russisk og norsk UD seier at det både dreier seg om ti tilsette ved den norske ambassaden. Partane har ikkje enno gått ut med namn.

Blant desse ti blir staben til Forsvarsattacheen nemnt spesielt av russiske styresmakter, som kallar beskjeden ambassadøren fekk onsdag for ein «kraftig protest».

Møtet varte lengre enn det som var venta på førehand. Kvile kom først ut etter 40 minutt, og sette seg inn i ein svart Audi med norske flagg på sidene. Foto: Gro Holm

– Russiske styresmakter oppgir at dette er ein reaksjon på Noreg sitt vedtak om å erklære 15 tilsette ved den russiske ambassaden i Oslo som uønskte i Noreg, seier talsperson Ragnhild Simenstad i UD.

– Vi ser på det russiske vedtaket som ein hemnaksjon. Alle våre diplomatar i Russland driv vanleg diplomatisk arbeid. Dette veit russiske styresmakter godt.

Simenstad viser til at dei 15 tilsette ved den russiske ambassaden i Oslo blei sendt ut av Noreg fordi norsk UD meiner dei har drive med etterretningsverksemd.

Dette reknar dei å vere i strid med Wien-konvensjonen om diplomatisk samkvem, legg ho til.

Fleirtalet av norske diplomatar i Russland jobbar på ambassaden i Moskva. Foto: Ksenia Novikova

Sa utvising var «eit nytt, uvennleg skritt»

Dei 15 russarane som blei erklærte uønskte i Noreg tidlegare i april, var offisielt til stades i landet som diplomatar.

Styresmaktene skal ha følgt med på aktiviteten deira over lengre tid.

– Dette fiendtlege skrittet forverra situasjonen ytterlegare i bilaterale forbindelsar, som allereie er på eit kritisk lågt nivå, skriv russisk UD i eit utsegn onsdag.

– Den norske ambassadøren blei også fortald at andre tiltak ville kome kopla til Oslo sine uvennlege handlingar.

Skiltet utanfor den russiske ambassaden i Oslo. Foto: VICTORIA KLESTY / Reuters

Blant desse skal vere avgrensingar for nyrekruttering av lokale tilsette ved dei norske kontora, altså russiske statsborgarar.

Dette betyr at det ikkje nødvendigvis blir konsekvensar for russarar som jobbar der no. Noreg er i utgangspunktet innstilte på å behalde alle 20 som jobbar der i dag, erfarer NRK.

Det er ikkje første gongen Noreg erklærer russiske diplomatar som uønskte grunna mistenkt etterretningsverksemd, men aldri før har talet vore så stort.

For eitt år sidan erklærte Noreg tre russiske diplomatar på same grunnlag. Då svarte Russland med å utvise like mange.

PST har tidlegare sagt til NRK at Russland har byrja å ta større sjansar i etterretningsverksemda si i Noreg etter at krigen i Ukraina starta.

– Ein del av spelet

– Min første reaksjon er at dette her er som forventa. Det er betre enn vi frykta, seier Leidulv Namtvedt.

Han var ambassadør i Moskva frå 2013 til 2018, og ministerråd ved den same ambassaden mellom 1991 og 1995.

Gatelangs utanfor den norske ambassaden i Moskva. Foto: MAXIM SHEMETOV / Reuters

– Utvisingane vil bety mindre aktivitet, sjølvsagt, men den aktiviteten er så vidt eg kan skjønne redusert ned til det absolutt minimum allereie før dette grunna situasjonen.

– Så slik sett trur eg at det vil vere handterleg å behalde det som er naudsynt og mogleg å gjere på ambassaden.

Det minimale samarbeidet, legg han til, dreier seg hovudsakleg om eit pågåande fiskerisamarbeid i nord.

– Dette høyrer til spelet sine reglar. Russarane har vore uvanleg tydelege dei siste åra på at dei betalar med same mynt. Det overraskande er jo at dei har stoppa på 10, og ikkje gjekk heilt til 15.

Fryktar for ambassadeverksemd

Etter det NRK veit har det fram til no vore 22 norske diplomatar i Russland, der 19 held til i Moskva.

No når ti må forlate landet, er det ikkje mange att. Dette vil ha konsekvensar for norsk diplomatverksemd i Russland, seier fleire ekspertar til NRK.

– For å ha den kontakten og vere informert om kva som skjer i Russland, må ein ha eit visst antal menneske som jobbar der, sa diplomati-forskar Ivar B. Neumann då dei norske utvisingane først blei kjent.

Ivar B. Neumann forskar på diplomati ved Fridtjof Nansens institutt. Foto: Jan Dalsgaard Sørensen

– Forholdet mellom Noreg og Russland ... vi må vel tilbake 100 år til den russiske revolusjonen, før det har vore dårlegare.

NRK avslørte også i dag 38 russiske etterretningsagentar som har tilknyting til ambassadane i Norden.

Dei fleste har forlate landet dei jobba i, men minst 13 er framleis aktive. Til NRK stadfestar PST at det fram til nyleg var 20 russiske etterretningsoffiserar her i landet.

I eit utsegn frå det russiske utanriksdepartementet seier talskvinne Maria Zakharova at Brennpunkt-dokumentaren «Skuggekrigen», der opplysingane kjem fram, er «ei koordinert, falsk historie».

Dokumentaren er resultatet av eit omfattande samarbeid mellom NRK, SVT, DR og Yle.