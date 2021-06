Novavax-vaksine skal være mer enn 90 prosent effektiv

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

De vaksinene vi har er effektive, og gode mot virusmutasjoner. Foto: Heiko Junge / NTB

Vaksinen skal også være 100 prosent effektiv mot moderat og alvorlig sykdom, melder Novavax selv. Det viser resultatene fra den siste og avgjørende delen av testfasen.

Vaksinen skal også være like effektiv mot ulike virusvarianter. Den er imidlertid ikke målt opp mot Delta-varianten, som nå sprer seg i Norge. Alpha-varianten, tidligere kjent som den britiske varianten, har vært dominerende i Norge en stund.

Ikke godkjent ennå

Det kan likevel gå en stund før vaksinen kommer til Norge. Selskapet sier de planlegger å søke om godkjenning i USA og EU i slutten av september. Da skal de ha klart å produsere opp til 100 millioner doser i måneden.

– Mange av de første dosene vil gå til fattige land, og det var målet fra start, sier Novavax-sjef Stanley Erck til AFP.

Kan gi litt mindre beskyttelse

Dersom det viser seg at vaksinen beskytter like godt mot virusvarianter, er det godt nytt. Etter at ulike virusvarianter har spredd seg og etterhvert blitt dominerende, har man fryktet av vaksinene ikke fungerer like godt mot mutasjonene.

Folkehelseinstituttet har tidligere sagt at vaksinene kan ha noe mindre effekt mot virusvariantene. Vaksinene vurderes likevel til å være gode og effektive.

De vaksinene vi har er effektive, og gode mot virusmutasjoner. Foto: Heiko Junge / NTB

– Første dose med vaksine beskytter kanskje litt mindre mot vanlig sykdom forårsaket av den indiske varianten, men beskytter neppe mindre mot alvorlig sykdom ut fra det samlede kunnskapsgrunnlaget vi har nå, sa Line Vold, avdelingsdirektør i FHI til NRK.