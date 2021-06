Derfor tror helsemyndighetene at den indiske mutanten kan holdes under kontroll

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I mai ble mutanten som først ble oppdaget i India, klassifisert som «bekymringsfull» av Verdens helseorganisasjon (WHO).

Den har spredd seg som ild i tørt gress i India og har etter hvert også blitt den dominerende virusvarianten i flere andre land.

Foreløpig er det 55 bekreftede tilfeller av den indiske varianten – eller Delta-varianten, som WHO har bestemt at den skal hete nå – i Norge, ifølge FHI.

– Tilfellene er fordelt på kommuner i Viken, Oslo og Vestland. Vi forventer at denne varianten vil spre seg i Norge, så det vil ikke være veldig overraskende om den også blir påvist andre steder, sier avdelingsleder Line Vold i FHI.

Kan dominere i sommerferien

Det er to faktorer knyttet til den indiske varianten som isolert sett kan se ut som dårlig nytt for nordmenns sommerferie:

Den indiske varianten er mer smittsom enn den britiske.

En studie fra folkehelseinstituttet i Storbritannia viser at vaksinene beskytter godt også mot den indiske varianten etter to doser. Men etter kun én dose beskyttet vaksinene bare 33 prosent mot symptomatisk sykdom fra den indiske varianten (sammenlignet med 50 prosent mot den britiske varianten).

I dag er det den britiske virusvarianten som er den dominerende i Norge. FHI tror imidlertid at den indiske kommer til å ta mer og mer overhånd og vil kunne bli den dominerende mutanten om én-to måneder også her i landet.

Da er vi midt i fellesferien. Og på det tidspunktet er det store flertallet av nordmenn bare vaksinert med den første dosen.

Det trenger likevel ikke å legge mørke skyer over sommerferien.

Høyere immunitet

– Vi mener det er sannsynlig at denne varianten vil bli dominerende. Vi regner likevel med at pandemien kan holdes under kontroll med de smitteverntiltakene vi har på plass nå, hvor kommunene bruker forsterket TISK, og vi raskt får gitt tilbud til hele den voksne befolkningen om vaksine, sier Line Vold i FHI.

TISK står for testing, isolasjon, smittesporing og karantene. Forsterket TISK innebærer mer utstrakt bruk av testing og karantene, samt ventekarantene.

VAKSINER: Per i dag er litt over 1 million nordmenn fullvaksinerte, mens i overkant av 1,6 millioner nordmenn har fått den første dosen.

FHI tror også de første vaksinedosene har en effekt på spredningen av den indiske varianten, fordi befolkningen samlet sett har høyere immunitet nå.

– Vaksinene vurderes fortsatt å være gode og effektive, og det at så mange av dem med høyest risiko for alvorlig forløp nå er fullvaksinert, gjør at konsekvensene ved økt spredning av indisk variant blir mindre, sier Vold og legger til:

– Første dose med vaksine beskytter kanskje litt mindre mot vanlig sykdom forårsaket av den indiske varianten, men beskytter neppe mindre mot alvorlig sykdom ut fra det samlede kunnskapsgrunnlaget vi har nå.

– Beskytter mot alvorlig sykdom

Heller ikke assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad har dystre spådommer for sommeren og den indiske varianten i Norge.

– Selv om 33 prosent effekt etter én vaksinedose kanskje høres lavt ut, er det viktig å huske på at beskyttelsen mot alvorlig sykdom er god, og at milde symptomer vanligvis gir mindre smittsomhet, sier Nakstad til NRK.

– Derfor har man i Norge valgt å vaksinere mange personer med en dose fremfor få personer med to doser inn mot sommeren, i påvente av at dose to kan settes i august og september. Veldig mange nordmenn vil få sin dose to da, så det er ikke sikkert den indiske varianten vil skape veldig store problemer hos oss hvis vi får lite importsmitte.

– Vil det være større risiko for smitte for alle dem som enten ikke er vaksinert eller bare har fått den første vaksinedosen, når den indiske varianten blir den dominerende?

– Den indiske varianten ser ut til å være mer smittsom og vil følgelig spre seg lettere blant uvaksinerte og kanskje også blant 1-dosevaksinerte personer enn den britiske varianten. Spørsmålet blir likevel hvor mange hver person smitter videre. Så lenge R-tallet ikke overstiger 1, vil det være håndterbart, sier Nakstad.

– GOD BESKYTTELSE: – Beskyttelsen mot alvorlig sykdom er god, og milde symptomer gir vanligvis mindre smittsomhet, sier Espen Rostrup Nakstad om at vaksinene har noe dårligere effekt mot den indiske varianten etter første dose.

– Nok til å holde antall innlagte lavt

Det er tre faktorer helsemyndighetene og regjeringen ser på når det gjelder en ytterligere gjenåpning: Antall smittede og sykehusinnlagte, status for vaksineringen og kapasiteten i helsetjenesten.

Overlege Preben Aavitsland i FHI påpeker at den indiske varianten ikke nødvendigvis fører til flere sykehusinnleggelser.

– Om et par måneder antar vi at alle over 18 har fått første dose, og alle over 50 har fått to doser.

– Det skal gi god beskyttelse mot alvorlig sykdom og dermed være nok til å holde antallet sykehusinnleggelser veldig lavt. Vi regner med at det skal være nok til å holde også denne virusvarianten under kontroll, sier Aavitsland.