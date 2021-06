Norwegian-sjefen sparket av styret

– Jeg er glad for å kunne fortelle at Geir Karlsen har takket ja til jobben. Karlsen har lyktes med å lede den finansielle rekonstruksjonen av Norwegian. Han har fokuset, tilliten og dedikasjonen som gjør at han er det beste valget som konsernsjef for Norwegian, skriver styreleder Svein Harald Øygard i en børsmelding.

– Mirakel

Øygard bekrefter overfor NRK at Schram ble bedt om å gå etter et styremøte søndag kveld.

– Karlsen har ledet restarten av Norwegian på en ypperlig måte. Det han har fått til den siste tiden kan nær kalles et mirakel. Han har utviklet en forretningsplan og etablert en solid finansiell base for selskapet. Det har vært en krevende prosess han har fått stor anerkjennelse i finansmarkedet for.

Styrelederen vil ikke si hvorfor Schram ikke lenger er ønsket.

– Det går jeg ikke inn på. Det viktigste er at Karlsen skal lede Norwegian fremover og det ser vi frem til, uttaler Øygard.

– Jeg ser på fremtiden med entusiasme og optimisme. Vi har strammet opp selskapet og er klare for tiden som kommer, med færre reiserestriksjoner og flere flyreiser, sier Øygard.

– Når sånne ting skjer så raskt og noen går på dagen, så har det vært en form for uenighet her og et ønske om å bytte ut Skram med Geir Karlsen, som har fungert som finansdirektør i Norwegian i lang tid og som også har vært arkitekten bak hele denne restruktureringen av selskapet, sier økonomikommentator i NRK Cecilie Langum Becker.

Strid om etterlønn

Geir Karlsen ble ansatt som økonomidirektør i selskapet siden april 2018. Han har bakgrunn fra shipping og offshore. Siden 2019 har han vært viseadministrerende direktør i selskapet.

TAR OVER: Geir Karlsen er ny konsernsjef i Norwegian fra i dag av. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Styret i Norwegian bestemte seg søndag for å avslutte kontrakten med Schram. Schram har en oppsigelsestid på ni måneder, og vil i denne perioden være til disposisjon for styret, heter det i børsmeldingen.

Deretter vil han få 15 måneder etterlønn. Styret opplyser at de forsøkte å få ned etterlønnen i harmoni med utfordringene flybransjen står overfor, men lykkes ikke med å komme til enighet med Schram.

Geir Karlsen får for øvrig 30 prosent mindre lønn enn det forgjengeren hadde.

Norwegian hadde i første kvartal i år et underskudd på 1,2 milliarder kroner. Selskapet fraktet i perioden 210.000 passasjerer, en nedgang på 96 prosent fra samme periode i fjor.

– Schram har ikke sittet lang tid i Norwegian. I den tiden har han nærmest ikke fått lov til å være direktør for et flyselskap. Han har måttet være brannslukker i stedet. Det er fordi det har vært en overlevelseskamp for Norwegian hele veien, sier analysesjef Jacob Pedersen i Sydbank til NRK.

– Schram har aldri egentlig fått lov til å vise hva han kan kommersielt. Han kom med et ønske om å utvikle noe kommersielt, og det har han aldri fått vise på grunn av situasjonen selskapet har vært i.

– Ikke overraskende valg

Schram ble ansatt som konsernsjef i Norwegian i januar 2020. Han hadde før det direktørbakgrunn fra blant andre Circle K, Statoil, McDonalds og McKinsey.

– Da Jakob Schram fikk jobben var det også mange som pekte på at det egentlig burde vært Geir Karlsen som fikk den. Så at det er Karlsen som overtar er i alle fall ikke spesielt overraskende, sier Becker.

– Om de har vært fornøyd eller ikke for med Schram i denne prosessen står det ingenting om, men leser man mellom linjene i børsmeldingen at de i hvert fall ikke har vært helt fornøyd med hvordan han har gått ut av selskapet med denne etterlønnen han ikke er villig til å redusere.

NRK har forsøkt å få en kommentar fra Jacob Schram og Geir Karlsen, men har foreløpig ikke lykkes.

Lederskiftet i Norwegian har foreløpig ikke gitt store utslag på aksjen etter at Oslo Børs åpnet klokken 9.