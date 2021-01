Slik vil staten hjelpe Norwegian

Norwegian ba staten om krisestøtte da konkurrspøkelset truet i november. Svaret fra næringsminister Iselin Nybø (V) var klart og kontant:

– Etter en helhetsvurdering av hvordan vi skal bruke fellesskapets penger, har vi kommet fram til at vi ikke ønsker å gå inn i Norwegian.

Siden det har selskapet lagt frem en omfattende redningsplan (se under).

Dette er forslaget til redningsplan Ekspandér faktaboks Torsdag 14. janaur presenterte Norwegians ledelse og styre et forslag til redningsplan for selskapet: Norwegian skal slanke selskapet og fokusere på Norden samt til og fra Europa.

Satsingen på langdistanse legges ned og selskapet kvitter seg med flyene av typen Boeing 787 Dreamlinere.

Norwegians gjeld reduseres fra rundt 50 milliarder kroner til om lag 20 milliarder.

Antall fly reduseres fra rundt 140 til 50, med gradvis opptrapping til 70 i løpet av 2022 dersom markedet tilsier det.

Norwegian vil hente 4-5 milliarder i friske penger gjennom ulike emisjoner (salg av nye aksjer) samt ny hybridkapital (lån som på gitte vilkår kan gjøres om til aksjer).

Norwegian er også i dialog med den norske regjeringen om mulige kapitalinnskudd.

Under forutsetning av at planen går gjennom, kan «Nye Norwegian» være klart ved utgangen av mars 2021. Norwegian er for tiden under konkursbeskyttelse i Irland og Norge. Det betyr at ingen kan slå selskapet konkurs mens gjeldsforhandlingene pågår.

Samtidig har de bedt staten om hjelp nok en gang.

Her er svaret.

– Norwegians nye forretningsplan innebærer kraftige grep i selskapets gjeldsstruktur og tilførsel av 4 – 5 milliarder kroner i frisk kapital. Planen fremstår mer robust enn den vi sa nei til i oktober. Derfor stiller vi oss nå positive til å bidra, sier næringsminister Iselin Nybø i en pressemelding.

Næringsminister Iselin Nybø (V).

Dette sier staten til Norwegian

I pressemeldingen kommer det frem at staten kan bidra med et såkalt hybridlån dersom Norwegian lykkes med sin nye forretningsplan.

– Men det er en krevende prosess selskapet er i gang med, og Norwegian er blant annet avhengige av å få inn langsiktige og strategiske eiere. Staten har ikke ambisjoner om å bli eier i Norwegian, sier Nybø i pressemeldingen.

Regjeringen legger også frem en rekke krav for å være med å forsøke å redde selskapet. Blant annet:

Selskapet må tilføres nødvendig ny kapital på minimum 4,5 milliarder kroner hovedsakelig fra institusjonelle og strategiske investorer.

Deltakelsen i et hybridlån vil skje på markedsmessige vilkår.

Det er en forutsetning at selskapet får endelig godkjent en samlet restruktureringsplan innenfor de rammer selskapet har lagt frem.

Regjeringens deltakelse er også avhengig av at flertallet på Stortinget stiller seg bak tiltakene.

Norwegian takker for støtten

Norwegian er helt klare på at støtten fra regjeringen betyr at sjansen for å få selskapet gjennom krisen har øket betydelig. Det kommer frem i en pressemelding på Norwegians hjemmesider.

– På vegne av alle oss i Norwegian ønsker jeg å rette en stor takk til regjeringen. Norwegian står i en svært krevende situasjon som følge av pandemien. En medvirkning fra staten øker sjansen betydelig for at vi lykkes med å hente inn ny kapital og komme gjennom rekonstruksjonsprosessen. Vi har fremdeles en stor jobb foran oss, men støtten fra regjeringen tar vi til inntekt for at vi er på riktig kurs, sier konsernsjef i Norwegian Jacob Schram i pressemeldingen.

Luftbransjen er i en dyp og langvarig krise på grunn av koronaepidemien, og Norwegian er ikke noe unntak

Norwegian-sjef Jacob Schram. Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Staten ga i mai tommel opp til en lånegaranti til Norwegian på tre milliarder kroner, men nå er kassen i ferd med å gå tom igjen.

Allerede i slutten av tredje kvartal i fjor, sa Norwegians konserndirektør Jacob Schram at selskapet ville trenge hjelp til å komme seg gjennom vinteren, og frem til sommeren 2022 da selskapet tror flytrafikken vil ha tatt seg opp igjen.