Luftbransjen er hardt rammet av koronapandemien, og Norwegian er intet unntak.

– Resultatet er som ventet preget av restruktureringsprosessen, sier selskapet i en børsmelding.

Norwegian har hatt 97 prosent færre passasjerer i fjerde kvartal, enn tilsvarende kvartal i 2019. Av flåten på 131 fly, har i gjennomsnitt kun 15 vært i bruk.

– 2020 var et eksepsjonelt vanskelig år for luftfarten, og for Norwegian. Derfor er resultatene for fjerde kvartal som forventet, sier konsernsjef Jacob Schram i meldingen.

Inntektstap på 93 prosent

Inntektene til flyselskapet kom på 669,8 millioner kroner, en nedgang på 93 prosent fra året før. Da tjente Norwegian 8,94 milliarder kroner.

Driftsunderskuddet endte på negative 14,9 milliarder kroner, mot negative 1,2 milliarder kroner samme kvartal året før. Det store tapet skyldes at selskapet har tatt nedskrivninger på 12,8 milliarder kroner.

Når et selskap tar nedskrivninger, betyr det at de regner med at verdien av det de eier vil bli, eller er, verdt mindre enn det de var før.

I høst har Schram vært tydelig på at Norwegian trengte hjelp for å overleve krisen selskapet befant seg i.

Selskapet søkte konkursbeskyttelse for datterselskapene i Irland, og begynte en ny restruktureringsprosess i Norge.

– Resultatene inkluderer betydelige nedskrivninger ettersom en stor del av flyflåten er forventet avviklet etter examinership-prosessen i Irland og rekonstruksjonen i Norge, skriver selskapet i meldingen.

Konsernsjef Jacob Schram i Norwegian. Foto: NRK

Vil hente mer penger i mars

I februar presenterte selskapet en plan for å forlate den irske konkursbeskyttelsesprosessen.

I tillegg har selskapet varslet flere grep for å få pilene til å peke oppover igjen. Norwegian varslet i januar at de vil slutte med langdistanseflyginger, samt kutte antall fly i flåten til rundt 50.

Regjeringen har sagt seg villig til å putte mer penger inn i flyselskapet, dersom Norwegian får skikk på driften og aksjekursen stiger.

Næringsminister Iselin Nybø sa først nei til å bidra til å få flyselskapet på beina igjen, men staten gikk inn med milliardhjelp til flyselskapene i mars i fjor.

I rapporten skriver Norwegian at de ønsker å begynne prosessen med å hente penger fra investorer i slutten av mars eller begynnelsen av april.

De siste månedene har prisen på en Norwegian-aksje pekt oppover, etter kraftig nedgang i 2020. Det siste året har kursen falt med 98,17 prosent.

Illustrasjonsbilde av en tom Gardermoen Lufthavn. Foto: Thor-Albert Frøsland / NRK

Luftfart i krise

Det er ikke bare Norwegian som har slitt i året som har gått. Koronastengte grenser satte flyene til de fleste av verdens flyselskaper på bakken.

Det norske flyplasselskapet Avinor rapporterer ukentlig sine passasjertall. I uke 7 hadde flyplassene til Avinor en nedgang i passasjerer på mellom 50 og 80 prosent.

Det skandinaviske flyselskapet SAS la fram sine kvartalstall på torsdag.

De presenterte et underskudd på 1,9 milliarder kroner, og hadde 5,3 millioner færre flypassasjerer enn samme periode året før. SAS har sagt opp 5000 ansatte.

Selskapet forventer ikke at etterspørselen etter flyreiser vil ta seg opp igjen før i 2022 – selv om selskapet satser på å gjenåpne ruter i Norden og Europa mot sommeren.