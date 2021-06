Åpenbart at stemningen ikke har vært på topp

Beskjeden om at toppsjef Jacob Schram i Norwegian kastes, etter bare halvannet år i selskapet, kom svært overraskende mandag morgen.

På et styremøte søndag stemte styret for å avslutte Schrams avtale, og sette inn finansdirektør Geir Karlsen i hans sted.

Schram sier i en kommentar til NRK mandag at avskjedigelsen som svært overraskende på ham.

Det kommer klart frem at styret ønsket at han skulle gå med på en mindre lukrativ etterlønnsavtale, enn den han signerte på i januar 2019.

Det ville ikke Schram.

Lønnspakken fremstår umusikalsk i en tid der man har måttet kvitte seg med flere tusen ansatte, skriver Cecilie Langum Becker. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Overraskende formulering

Og det velger også styret, kanskje noe overraskende, å avsløre i børsmeldingen som annonserte Schrams avskjed:

«Styret gjorde et forsøk på å få etterlønnsavtalen ned på et nivå som reflekterer utfordringene i bransjen, men man kom ikke til enighet om en slik avtale».

Setningen lar det være liten tvil om at stemningen ikke har vært på topp.

Lønnspakken til Schram sikrer lønn i oppsigelsestiden på ni måneder, samt full lønn i 15 måneder etter det.

Det betyr at Schram får lønn i 24 måneder, til sammen rundt 14 millioner kroner.

Umusikalsk

Lønnspakken fremstår umusikalsk i en tid der man har måttet kvitte seg med flere tusen ansatte, samtidig som at man har måttet trygle kreditorene om å bli avspist med smuler.

Det ønsker styret åpenbart å understreke.

Schram sier til NRK at han var villig til å revidere etterlønnsavtalen, men at forhandlingene ikke førte frem.

Til sammenligning fortsetter Geir Karlsen med samme lønn som da han var finansdirektør, med 4,5 millioner kroner i året.

Dagens omveltning i toppen av Norwegian, kommer få uker etter at selskapet har fått inn både nye eiere og ny styreleder. Investor John Fredriksens selskap Geveran Trading er blant de største eierne med en eierandel på 20 prosent.

Krevende reise

Selv om beslutningen om å bytte ut Schram kom overraskende, er det ikke noe tvil om at Schram har hatt en svært krevende reise i Norwegian.

Han kom inn i januar 2020, rett før koronapandemien brøt ut for fullt, og satte omtrent alle selskapets fly på bakken i mars.

Mange aksjonærer mente allerede fra start at det var Geir Karlsen som var rett mann til å ta selskapet videre, og at det var lite hensiktsmessig å hente inn en leder utenfra som ikke kjente flybransjen.

Mye av æren for at Norwegian fortsatt er på vingene, tilskrives Karlsen – som har jobbet døgnet rundt med å berge selskapet, skriver Cecilie Langum Becker. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Unngikk såvidt konkurs

Høsten før Schram kom inn, hadde selskapet vært i en så presset likviditetssituasjon, at de måtte hente penger for tredje gang på to år for å klare seg gjennom vinteren.

Pandemien satte nesten kroken på døren for virksomheten flere ganger, og Schram og Karlsen har det siste halvannet året så vidt unngått konkurs gjennom enorme restruktureringer mange ikke trodde ville være mulig.

Mye av æren for at Norwegian fortsatt er på vingene, tilskrives Karlsen – som har jobbet døgnet rundt med å berge selskapet. Det er Karlsen som fremheves som den store finansielle arkitekten bak redningsaksjonene.

Derfor var det minst overraskende med dagens melding at det var Geir Karlsen som blir pekt på som den nye toppsjefen.

– Vi ønsket en enda sterkere vektlegging av det finansielle og operative, og at det er det selskapet trenger nå. Da var Geir Karlsen rett valg, sier den nye styrelederen Svein Harald Øygard til DN.

Krevende marked

For selv om Norwegian foreløpig er godt finansielt rustet, med et fullstendig restrukturert selskap, vil det fortsatt være krevende fremover:

Man vet ikke når man vil se en normal flytrafikk igjen

Den viktige sommersesongen går ikke for full maskin, og om ikke lenge går man inn i de tunge vintermånedene, som er vanskelig for alle flyselskap

Konkurransen om det norske flymarkedet blir kraftig skjerpet, med to nye aktører; Flyr- som er på vingene neste uke og Norse Atlantic Airways – som starter opp i desember

Man vet lite om hvordan markedet for forretningsreiser vil utvikle seg fremover, og i hvor stor grad det noensinne vil komme tilbake til dit det var

For Geir Karlsen blir jobb nummer én å holde kostnadene nede, for å sørge for å at Norwegian er konkurransedyktig på billettpriser – som de også skal greie å tjene penger på.

Å få tilbake selskapets lojale kunder blir også viktig, i konkurranse med de to norske nykommerne. Det blir kanskje den aller mest krevende jobben.

For en stor del av disse er det stort sett bare ett språk som gjelder; billige billetter.

Ytringen er senere oppdatert med uttalelser fra Jacob Schram.