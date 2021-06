Ansatte i luftfarten må ta vaksine på fritiden – Pilotforbundet reagerer

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

De flymedisinske retningslinjene til Luftfartstilsynet pålegger flyvende personell en karenstid på 48 timer etter sprøytestikket er satt.

Derfor oppfordrer både Norwegian og Widerøe ansatte til å ta vaksinen på fritiden, bekrefter selskapene overfor NRK.

– Hvis alle våre flyvende personell skal ta denne vaksinen i arbeidstiden, da mister vi tre arbeidsdager på alle disse. Og da er det dessverre sånn at da klarer ikke vi å avvikle trafikken, sier kommunikasjonsdirektør Silje Brandvoll i Widerøe til NRK.

Koronatiden har vært tøff for luftfarten. Så tøff at regjeringen ved flere anledninger har gått inn med milliardkrisepakker til den hardt koronarammede bransjen.

– Urimelig

Pilotforbundet påpeker at få kan velge når de skal få sprøytestikket sitt.

– Vi synes det er urimelig at folk skal måtte betale enten deres egen fritid, eller i form av å avstå lønn hvis du får tilbudt vaksinetime i arbeidstiden din. Det er viktig for den enkelte for å unngå alvorlig sykdom, sier leder Oddbjørn Holsether til NRK.

Oddbjørn Holsether i Pilotforbundet. Foto: Hans-Olav Landsverk

Holsether sier at mange i bransjen har vært permittert lenge, og føler de ikke kan ta kostnaden som fri uten lønn innebærer.

– Flyvende personell skal ha samme rett som alle andre til å ta vaksine når de får vaksinetimen sin. Så er det ikke sånn at alle får vaksine i arbeidstiden. Noen vil få det, andre vil ikke få det, sier Holsether.

– Det er en kostnad som selskapene bør ta, så den enkelte kan ta vare på helsa si, legger han til.

Bør være mulig å ta vaksine i friperioden

Brandvoll i Widerøe påpeker at flyvende personell har lange perioder med fri, slik at det bør være mulig å ta vaksine i friperiodene.

Hun mener det ikke er urimelig å kreve at ansatte tar vaksine i de periodene.

– Hvis det er problematisk så kan de ta kontakt med oss. Så vil vi prøve å rydde i vaktplanen, og gjøre det sånn eventuelt at de kan jobbe det inn senere. Vi vil selvfølgelig at så mange som mulig hos oss skal få tatt den vaksinen. Men vi har ikke mulighet til å sende alle hjem i tre dager med fri med full lønn, sier Brandvoll.

Silje Brandvoll i Widerøe. Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

Også Kabinforeningen til Norwegian mener selskapet må tilrettelegge bedre for at flyvende personell kan få vaksine.

– Vår bekymring er at crew tar vaksinen når de får beskjed om det, men ikke overholder karantenetiden på 48 timer, på grunn av at man ikke får tilrettelagt fri fra arbeidsgiver for å ta vaksine, sier nestleder Trude Mathisen til NRK.

SAS betaler

Hun sier noen ansatte har opplevd å få bytte vakt for å få det til å gå opp. Andre har fått tilbud om å ta ut feriedager eller kompensasjonsdager.

– Er det med eller uten lønn?

– Det er ulønnet.

Norwegian sier de har en fin og konstruktiv dialog med sine ansatte og at de forsøker å hjelpe dem på best mulig måte. Selskapet skal også møte NHO neste uke.

Pressesjef i SAS, John Eckhoff. Foto: SAS

– Vi oppfordrer crew å vaksinere seg de dagene de har fri, men om det ikke går så forsøker vi å hjelpe dem bytte vakt med andre crew, sier presseansvarlig Charlotte Holmergh til NRK. Hun understreker at de klarer å finne løsninger.

Ikke alle flyselskapene som vanligvis frakter nordmenn rundt i verden gjør som Norwegian og Widerøe.

Informasjonssjef John Eckhoff i SAS forklarer at SAS flyvende personell får såkalt «ground duty» dersom vaksinetimen faller i arbeidstiden. Dermed jobber de i karenstiden, og får betalt.

– Det er klart at dette er svært ressurskrevende for SAS, men vi mener at det er viktig at de ansatte tar timen man blir tildelt, og anser dette som den raskeste måten å gjennomføre vaksinering av de ansatte på, sier Eckhoff til NRK.

Holsether mener Widerøe og Norwegian bør hente inspirasjon fra SAS.

– Det er en ryddig måte å gjøre det på. En ryddig og ordentlig behandling av sine ansatte.