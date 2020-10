– Vi kommer til å be om mer støtte slik at vi kan komme gjennom vinteren og inn mot 2022, hvor vi regner med at vi er mer eller mindre tilbake slik det var før korona, sier Norwegian-sjef Jakob Schram.

Men flyselskapet er avhengig av flere for å få Norwegian gjennom den tredje fasen av den økonomiske restruktureringen.

– Det blir ikke bare staten som må hjelpe oss gjennom den runden. Det blir faktisk alle de som også var med å hjelpe oss i den første runden - som obligasjonseiere, aksjeeiere, bankene, leasingselskapene, sier han.

I mars fikk flyselskapet lånegarantier på 3 milliarder kroner i den statlige krisepakken til luftfarten, men det var strenge villkår som måtte oppfylles.

I mai ble Norwegian reddet etter intense forhandlinger for å få med seg kreditorene, obligasjonseierne og leasingselskapene til å gjøre om en stor del av gjelden til egenkapital. Under den ekstraordinære generalforsamlingen i mai godkjente aksjonærene til slutt kriseplanen.

Norwegian-sjef Jakob Schram. Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

Schram utelukker ikke en ny thriller.

–Puslespillet er ikke komplett før den siste brikken er på plass. Det krever enormt mye forståelse, snakk, diskusjon, forhandling, og i så måte så kan det bli en ny thriller.

– Krevende å komme tilbake to ganger

Schram utelukker ikke at det kan bli vanskeligere å få med seg aksjonærene og lånegiverne denne gangen.

– Jeg har tro på at vi vil se konturene av et nytt Norwegian som det er verdt å satse på, men jeg skal ikke si at det vil bli lett. Det er aldri lett å komme en gang til.

– Det blir mer krevende denne gangen?

– Det er alltid krevende å komme tilbake to ganger. Det skal bringe oss frem til 2022. Hvis du har vært ute i krigen før, så vet du hvordan du skal oppføre deg. Du er ikke like skuddredd, og det er kanskje fordelen vår denne gangen.

– Det kommer en ny emisjon?

– Det kan jeg ikke si nå. Det er som sagt mange puslebrikker som skal på plass, og det må vi vente å se. Vi må også vente å se hvis staten velger å støtte oss, hva slags krav kommer de til å stille om egenkapital og andre ting.

Norwegian-sjef Jakob Schram og informasjonsdirektør Lasse Sandaker- Nielsen i ombord på et av selskapets Dreamlinere som står på bakken på Gardermoen. Foto: Emilie Solberg / NRK

Frykter ikke ny konkurranse

I forrige uke ble det klart at det ungarske flyselskapet Wizz Air tar opp konkurransen med Norwegian og SAS, og starter flere nye ruter i Norge i november.

Samme dag ble det også klart at Erik G. Braathen starter nytt norsk flyselskap, midt under krisen i luftfarten.

– De har lansert sin ankomst, men jeg tror også at politikerne klarer å holde et klart syn på å håndtere casen Norwegian som er en mye større case enn halvannet fly fra Wizz Air og et norsk selskap som enda ikke har sett dagens lys. Noen luftige planer om at det skal komme opp, sier Schram og legger til:

– Ingen av de to alternativene vil erstatte Norwegian på verken kort eller mellomlang, eller etter min mening lang sikt.

– Var det tilfeldig at Wizz Air og initiativet fra Braathens kommer akkurat nå?

– Det er vanskelig å si, men tidspunktet de kommer er jo akkurat når de vet vi er i forhandlinger med staten. At de kommer forholder vi oss bare til. Vi er vant til å leve med konkurranse. Vi ble faktisk født inn i konkurranse i sin tid, så det ligger i genene våre.