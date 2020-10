Braathen starter nytt norsk flyselskap

Det nye selskapet skal på vingene allerede første halvdel neste år, opplyses det i en pressemelding.

– Vi har en sterk lidenskap for norsk luftfart. Vi tror ikke at markedet vil komme tilbake dit det var i forkant av koronapandemien. Vi vil benytte all vår erfaring og kompetanse for å bygge et nytt, norsk flyselskap tilpasset den økonomiske virkeligheten og passasjerenes behov, sier flyarving Erik G. Braathen i pressemeldingen.

Braathen har tidligere vært styremedlem i Norwegian, og var administrerende direktør i Braathens Safe i ti år frem til 1999.

Med seg på laget har han Brede Huser, Thomas Ramdahl, Asgeir Nyseth, Alf Sagen, Bjørn Erik Barman-Jenssen og Tord Meling, når han nå lanserer et nytt norsk flyselskap.

Ifølge pressemeldingen jobber 25 personer for fullt med å bygge opp det nye selskapet. Flere av dem som nå er i teamet som står bak det nye selskapet har fartstid i Norwegian. Asgeir Nyrseth var driftssjef og tidligere Norwegiansjef Bjørn Kjos høyre hånd inntil han sluttet for to år siden. Både Brede Huser og Bjørn Erik Barman-Jenssen har fartstid i Norwegian, men sluttet på dagen da Jacob Schram ble ny konsernsjef.

Luftfarten i krise

Dette skjer mens luftfartsbransjen er i en dyp krise. Senest i dag kom Norwegian med oppdaterte trafikktall for september i år, som viste en nedgang på 90 prosent fra september i fjor, med sine 319.370 passasjerer.

Foto: Nicolas Tourrenc

– Vi mener det er riktig tidspunkt for å starte et nytt flyselskap nå. Vi leier inn moderne fly til en rimelig pris, ansetter de beste medarbeiderne, og bygger et heldigitalt selskap med lite kompleksitet som gjør at vi får lave kostnader og kan tjene penger med færre fly. For kundene skal vi tilby konkurransedyktige priser og en effektiv og god digital reise fra bestilling til ankomst, sier Braathen i pressemeldingen.

I tillegg har det ungarske lavprisselskapet Wizz Air tillyst en stor pressekonferanse senere i dag der konsernsjef József Váradi lover en satsning på Norge.