HÅPER: Konsernsjef Jacob Schram i Norwegian håper på nok støtte til å redde selskapet. Foto: NRK

Konsernsjef Jacob Schram er helt avhengig av støtte til krisepakken han mener kan redde Norwegian fra den ekstraordinære generalforsamlingen mandag. Der må to tredeler stemme for redningsplanen.

NRK har fått følge generalforsamlingen, som foregår elektronisk, hos aksjonær Helge Stray.

Aksjonærene skal i praksis stemme om en offentlig emisjon i tre punkter:

en kontantemisjon der aksjonærene har preferert allokering. Dette gjennomføres for å bidra til å oppfylle kravene til statsstøtte. Størrelsen på denne emisjonen er på mellom 300 og 400 millioner kroner. Dette forslaget fikk 96,47 prosent av dem som stemte.

konvertering av obligasjonsgjeld til aksjer. Dette forslaget fikk 95,27 prosent av avgitte stemmer.

konvertere leasing-gjeld til aksjer. Dette forslaget fikk 95,32 prosent av stemmene.

På de to siste punktene er målet å konvertere gjeld på minst 10,8 milliarder kroner.

På generalforsamlingen ble det opplyst at aksjonærene før konverteringene av obligasjons- og leasing-gjeld ville få beholde 5,2 prosent av selskapet. Konvertert gjeld vil tilsvare 94,8 prosent av aksjene i selskapet.

Målet var å omgjøre gjeld til aksjer slik at selskapet klarer kravene som utløser statens krisepakke. Nå mener Norwegian at de er berettiget til å få et statlig lån på 2,7 milliarder kroner. Det redder selskapet fra konkurs inntil videre.

Hvis generalforsamlingen hadde vendt tommelen ned, ville selskapet gått konkurs.

Kort tid før mandagens generalforsamling startet, opplyste Oslo Børs at handelen med Norwegian-aksjen er satt på vent. Oslo Børs melder at de stopper handelen med aksjer fram til resultatet av generalforsamlingen er offentliggjort.

Børsmelding én time før generalforsamling

Forhandlingene med långiverne har pågått i lang tid, og Norwegian sendte ut en børsmelding så sent som en time før den ekstraordinære generalforsamlingen trådte sammen for å avgjøre selskapets skjebne.

I meldingen står det at selskapet har fått sterk støtte fra leasingselskapene som har penger utestående i selskapet. Dette, sammen med en avtale med andre långivere, har vært avgjørende for å redde selskapet.

I børsmeldingen står det at selskapet forventer å konvertere mer enn 10 milliarder kroner i gjeld til nye aksjekapital.

De ti milliardene i ny aksjekapital er mer enn den egenkapitalandelen på 8 prosent som staten krever for å utløse trinn tre i kriseplanen til luftfarten, som vil kunne tilføre Norwegian 2,7 milliarder kroner i statlig kriselån.