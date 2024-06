Partene hadde meklet på overtid siden midnatt. Meldingen om enighet kom klokken 06.20.

Da ble det klart at Norwegian og Norwegian Pilot Union (NPU) er enige om en ny tariffavtale.

– Jeg er glad for at vi har fått til en avtale, slik at vi unngår streik og kan rette blikket fremover. Først og fremst er det gledelig for alle som skal reise med oss, sier Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian i en pressemelding.

Avtalen omfatter 690 piloter ansatt i Norge.

Leder for Norwegian Pilot Union (NPU), Alf Hansen. Foto: Tom Balgaard / NRK

Pilotene mener de nå har fått en bedre balanse mellom arbeid og fritid, og at de er kommet nærmere andre europeiske piloter økonomisk.

– Vi har fått et lønnsoppgjør fordelt på 2023 og 2024 som er på linje med hva våre kollegaer i Danmark og Spania har fått. Det er et nytt lønnsoppgjør i 2025, der vi må bygge videre på det vi nå har oppnådd, sier Hansen, sier leder for Norwegian Pilot Union (NPU), Alf Hansen.

Krevde lønnshopp

Pilotene hadde et solid lønnskrav.

Kravet til pilotene var på mellom 25 og 38 prosent lønnsøkning. Frontfaget, som legger føringer for de andre oppgjørene, endte på 5,2 prosent i år.

Uten å skrive hva oppgjøret endte på, sier pilot-lederen at det ikke er grunn til å juble.

– For våre medlemmer vil ikke dette oppgjøret gjøre at vi når europeisk nivå. Vi har imidlertid tatt et skritt i riktig retning og resultatet skal nå ut i uravstemning, sier Hansen

Kan bli kanselleringer i helgen

Faren for streik har dessverre ført til at det ikke er mulig å få på plass nye besetninger til alle oppsatte flyvninger denne helgen, og enkelte avganger vil muligens måtte kanselleres. Reisende som blir berørt, vil bli kontaktet direkte, opplyser Norwegian.

– Dessverre er disse innstillingene en mulig konsekvens, men vi gjør alt i vår makt for å få kundene på vei så raskt som mulig, sier Geir Karlsen i pressemeldingen.

En streik ville rammet sommerturene for svært mange nordmenn.

Om de ikke hadde blitt enige, ville 17 piloter gått ut i streik lørdag.

Mandag skulle ytterligere 66 piloter bli tatt ut.