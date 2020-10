Småaksjonær i Norwegian: – Det er en nasjonalaksje

– Det er en kjempestor oppside når verden har kommet seg gjennom koronaen. Det er en kjent aksje, en nasjonalaksje, et av få selskaper som er ordentlig kjent i utlandet, sier Øyvind Stensby, en av mange småaksjonærer i Norwegian, til NRK.

Han tror at folk vil reise med Norwegian igjen når en koronavaksine blir tilgjengelig.

– Så det er gøy å være med på en opptur med Norwegian, og passe moro å være med på en nedtur. Men i aksjemarkedet må man tåle å være med på begge deler, legger han til.

Flyselskapet Norwegian har vært i hardt vær siden koronakrisa inntraff i mars. Etter en restrukturering i mai fikk selskapet tillatelse til å betale ned noe av gjelden sin med aksjer.

Kursfall på 97,6 prosent i år

Aksjene som tidligere var gjeld har ikke kunnet bli solgt over sommeren. Planen var at aksjene skulle «slippes fri» i tre omganger. Den første omgangen var i august, og andre runde er fredag, ifølge en melding fra selskapet.

Så langt i år har kursen falt med nesten 100 prosent, og for øyeblikket handles en Norwegian-aksje for rundt en krone.

HAR TRO PÅ SELSKAPET: Småsparer Øyvind Stensby har tro på at folk igjen vil reise med Norwegian når en koronavaksine blir tilgjengelig.

Men med flere aksjer på markedet, kan også prisen synke enda mer.

– Når du får nye aksjer til markedet så blir pizzaen rett og slett større. Så man får tilført en såkalt utvannende effekt av aksjene som gjør at man får inn mye nye aksjer til en langt lavere kurs enn markedsprisen, forklarer investeringsøkonom Mads Johannesen i nettmeglerhuset Nordnet til NRK.

Dermed blir aksjene til småsparere som Stensby, som kjøpte Norwegian-aksjer da de var verdt rundt 8 kroner, enda mindre verdt.

Flere småaksjonærer nå enn før korona

– Det går ikke an å tape noe særlig mer på den aksjen enn det jeg allerede har gjort, og da tenker jeg det er en hyggelig oppside å være med opp igjen. Stopper den der den stopper så er det på en måte. Gjort er gjort og spist er spist, og ikke noe man får gjort noe med, sier Stensby.

Storeierne har forlatt det kriserammede flyselskapet. Men småeierne biter seg fast. Johannesen forteller at det er flere Norwegian-aksjonærer i Nordnet nå enn det var i begynnelsen av året.

– Vi startet året med rundt 10.000 aksjonærer og i dag er det rundt 26.000, sier Johannesen.

Nordnet er et nettmeglerhus, hvor flere private aksjonærer kjøper og selger aksjer.

– Mye av grunnen til det tror jeg egentlig er at investorer og Norge generelt er glade i Norwegian og er ute etter å ha et selskap som Norwegian i bransjen, sier Johannesen.

Har solgt seg ut

Småaksjonæren Stensby har tro på at Norwegian kommer seg gjennom koronakrisa. Men ikke alle er like optimistiske til fremtiden til selskapet.

SOLGT SEG UT: I vår var Helge Stray initiativtager bak et småaksjonæropprør i Norwegian. Nå har han solgt omtrent alle aksjene sine i selskapet. Foto: Tor Erik Schrøder / Tor Erik Schrøder

I vår var tidligere småaksjonær Helge Stray initiativtager bak et småaksjoæropprør mot Norwegians kriseplan. Det endte med at aksjonærene «snudde 180 grader», ifølge Dagens Næringsliv.

Nå har Stray solgt seg ut:

– Jeg har solgt meg ut av Norwegian over en god periode. Når jeg så det massive antallet aksjer som skulle inn i selskapet så forsto jeg at det ikke kom til å være igjen noen aksjonærverdier, sier Stray til NRK.

– Min tid som flyaksjonær, den er forbi for evig og alltid, legger han til.

Forskningssjef Geir Linløkken i Investtech sier at en av feilene mange småsparere gjør er å tro at nedgang betyr oppgang på et senere tidspunkt. Slik er det ikke alltid, forklarer han.

– Absolutt en folkeaksje

– Ifølge vår statisitikk følges en nedgang ofte av en ytterligere nedgang, sier Linløkken, og legger til:

– Aksjer som er mye omsatt, slik som Norwegian har vært, og har falt mye, de fremstår for mange småsparere som spennende. Og så tror mange at aksjer som har falt mye, kan stige mye, slik at oppsiden er stor.

Johannesen kaller Norwegian en folkeaksje. Men han understreker at 2020 har vært «en forferdelig reise» for alle aksjonærer i Norwegian.

– Nå låses det opp enda flere aksjer, som tilsier at det blir store kursreaksjoner i selskapet. Og det kan dessverre tilsi at aksjonærverdier blir ytterligere radert bort, sier han.

– Er det riktig å kalle Norwegian en folkeaksje?

– Ja, det vil jeg absolutt si. Det er den absolutt mest eide aksjen i Nordnet og vi står for en stor andel av dem som er private sparere i Norge. Og man ser også ut ifra nordiske tall at de kommer høyt opp på eierlistene, så jeg vil absolutt si at de er en folkeaksje, sier Johannesen.