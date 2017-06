Norwegian-kaoset: – Vi har ikke fått inn nok

I helgen som gikk fikk NRK tips fra nordmenn som sto strandet på flyplasser da fly ble innstilt.

Minde skoles musikkorps har for eksempel planlagt jubileumstur til Berlin i over tre år. I går satt de strandet på Gardermoen.

STRANDET: Minde skoles musikkorps skulle til Berlin, men måtte ta inn på hotell da avgangen deres ble innstilt. Foto: Privat

– De har ansatt for få

Leder for kabinforeningen, Marit Lindén, sier til NRK at bemanningskrisen kun gjelder pilotene, og at de kabinansatte er godt bemannet i sommer.

Hun forteller derimot at de har tatt opp den lave bemanningen blant pilotene med ledelsen.

Leder i Norwegians Kabinforening, Marit Lindén, sier Norwegian har ansatt for få. Foto: unknown

– Problemet er jo for få piloter, og dette har ledelsen vært klar over siden i fjor da det også var et problem. Pilotene har gjort sitt for å påpeke dette overfor selskapet, og vi har vært tydelig i vår bekymring overfor ledelsen, sier Lindén.

– De har ansatt for få.

– Vet du om målet om å ansette minst 50 nye piloter er blitt møtt?

– Det kan jeg ikke uttale meg om, sier Lindén.

50 nye piloter

Etter fjorårets bemanningskrise i Norwegian møtte ledelsen i flyselskapet med pilotenes fagforening.

De ble da enige om en overtidsavtale som skulle løse bemanningskrisen.

I tillegg gikk Norwegian inn for økt grunnbemanningen av piloter. Minst 50 nye piloter skulle ansettes.

Vanskelig pilotmarked

Flygesjef i Norwegian Thomas Hesthammer sier til NRK at målet om 50 nye piloter er møtt, og vel så det, men at flere fly og avganger har gjort at bemanningstrykket er mer eller mindre det samme som i fjor.

– Vi har rekruttert så godt vi har kunnet, men pilotmarkedet har vært vanskelig i vinter, og dessuten har vi opplevd forsinkelser på leveringer fra Boeing. Dette har gjort bildet verre, sier Hesthammer.

Han forteller at de har leid inn flere piloter utenfra, men beklager at de likevel er for få.

– Vi har tydeligvis ikke hentet inn nok, sier Hesthammer.

Ikke planlagt godt nok

Leder for Norwegian Pilot Union (NPU) Halvor Vatnar satt i fjor i forhandlinger med Norwegian.

Han understreker at NPU kun er et bemanningsselskap, og at sier at Norwegian er hjertelig velkommen til å hente inn flere piloter fra de.

– Vi driver kun med utleie av piloter. Det er opp til Norwegian å skaffe ressurser, sier Vatnar.

– Det er åpenbart at de ikke har planlagt sommeren godt nok.

–​ Dette er et billig argument fra Vatnar, sier Hesthammer, og inviterer gjerne NPU-lederen til å forhandle.

– Vi kan gjerne diskutere økt kompensasjon for fridagskjøp.

Vatnar svarer i en tekstmelding at det er opp til Norwegian å ha pilotressurser.

– Det sier seg selv, det er ikke noe pilotforeningen har ansvar for.

Halvor Vatnar (t.v) mener det er åpenbart at Norwegian og Bjørn Kjos (t.h) ikke har planlagt sommeren godt nok. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Samme som i fjor

I juni i fjor måtte Norwegian innstille over 30 prosent av flyvningene, mange på grunn av manglende besetning.

NRK kunne den gang rapportere at ledelsen i Norwegian visste om mangelen allerede i desember 2015, men at de ikke gjorde nødvendige tiltak.

– Vi har hatt samme driftsopplegg i år som vi har hatt siden 2002 og det har fungert i 14 år. Og det ville fungert i år også. Det antall fly vi leide inn, ville dekket mangelen. Folk ønsker jo å selge fridager, de får dobbelt betalt. Vi forventet ikke at folk ville slutte å selge fridager, sa konsernsjef Bjørn Kjos i fjor.

NRK har forsøkt å spørre Norwegians pressekontor, for å få tall på hvor mange flere piloter de har i år enn i fjor, per e-post, telefonsamtale og SMS, men selskapet har ikke svart på spørsmålet.