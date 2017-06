Norwegian-kansellering ødela korpstur

– Vi har planlagt tur i nesten ett år. Alt var egentlig veldig bra. Men halv ti i går kveld så fikk vi en mail om at flyet var kansellert, forteller korpsleder Torgeir Nilsen.

Flyet til Genève i Sveits skulle gått fra Gardermoen klokken 07.25 i dag tidlig, og bussen fra indre Østfold skulle gått mot flyplassen klokken halv fire. Men da flyet ble kansellert, så ble turen erstattet med telefonsamtaler til Norwegian.

Korpsleder Torgeir Nilsen er skuffet over Norwegians kundebehandling. Foto: PRIVAT

– Hovedbudskapet jeg fikk var at vi måtte ringe igjen på mandag, og at vi kanskje kunne få et fly neste uke. Men som jeg sa: Vi har et opplegg der nede på mandag klokka ett, da vi skal være med å spille i ett opptog, forteller Nilsen.

– Noen er sinte, noen gråter

Korpset forsøkte også å finne andre flyavganger hos andre selskaper, men til slutt måtte de gi opp forsøket, forteller korpslederen.

– Vi har ikke funnet noen andre løsninger, så vi har kansellert hele turen. Derfor er vi nå samlet hjemme hos dirigenten og spiser pizza, og trøster oss med det. Noen blir sinte, noen gråter. De hadde jo gledet seg i nesten ett år til å reise på langtur, sier Nilsen.

Skolekorpset møttes hjemme hos dirigenten for å tenke på noe annet enn den ødelagte korpsturen. Foto: PRIVAT

Håper på løsning

På turen skulle korpset spille konserter, møte lokale skolekorps og ett brannkorps, og i tillegg skulle de en tur til Alpene. Men det blir det altså ikke noe av.

– De burde i hvert fall kunne sette opp ett nytt fly på kvelden. For hvis vi hadde kommet oss med et fly ned på natta nå, så kunne vi fått den opplevelsen vi skulle hatt der nede.

Så dere ser ingen andre løsninger?

– Det må være om Bjørn Kjos og gjengen setter opp et fly i kveld som vi kan bli med. For bagasjen står pakket, og busselskapet står klare til å kjøre når vi ønsker det.

Flere kanselleringer

Norwegian sier til NRK at de har måttet kansellere flere fly de siste dagene på grunn av mangel på crew. De skal også ha opplevd tekniske utfordringer på noen flyvninger.

De kan ikke gå ut med eksakte tall på hvor mange passasjerer som er rammet, men det er snakk om flere fulle flyvninger.

– Passasjerene kan ringe vårt kundesenter hvor vi sitter klare til å hjelpe så godt vi kan. Vi vil gjøre hva vi kan for å få passasjerene fram til deres destinasjon, men vi opplever dessverre at det er vanskelig å finne alternativ transport på flere ruter, sier kommunikasjonsansvarlig i Norwegian Daniel Kirchhoff.