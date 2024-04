Helseth og Kavlie viste storform før OL: – De seiler opp som en av favorittene

Thea Helseth og Inger Seim Kavlie sikret historisk EM-gull i dobbeltsculler-klassen i Ungarn.

– De seiler opp som en av favorittene i OL, kommenterte Pål Thomassen for NRK.

– Det var strålende, helt utrolig. Jeg sitter med en klump i halsen, dette har vi ventet på i 20 år, sa ekspertkommentator Lars Bjønness.

Duoen åpnet sterkt og var elleve hundredeler bak Litauen ved 500 meter. Romania fulgte like etter. Disse tre nasjonene fulgte hverandre tett gjennom hele løpet. Norge fikk imidlertid en halv båtlengde ned til Litauen da det nærmet seg 1500 meter.

De holdt avstanden og rodde inn til historisk seier, 2 sekunder foran Litauen. Romania sikret bronse.

De norske jentene slo Romania i forsøksheatet og gikk direkte til finalen. Romania har ikke har blitt slått siden 2019.

Jenny Rørvik, som har rodd sammen med Helseth i to år, måtte imidlertid bli hjemme etter at landslagssjefen bestemte seg for å splitte duoen. Dette ble gjort for å finne den beste båten til OL i Paris.

– All ære til treneren og de andre som turte å ta den litt tøffe avgjørelsen om å splitte en båt som ble nummer to i verdenscupen, og prøve en ny båt her. Det står det all respekt av, sier Bjønness.

Roforbundet har ikke tatt ut utøverne ennå. I forkant av EM uttalte forbundet at det skulle sende de utøverne «med størst prestasjonspotensial i form av plassering i OL/PL i Paris»