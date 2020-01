– De som ønsker å ha med seg en liten trillekoffert som legges i hattehylla om bord, kan betale litt ekstra for dette, eller velge en fleksibel billett, opplyser informasjonsdirektør i Norwegian Lasse Sandaker-Nielsen.

Med flybilletter av type LowFare, LowFare+, Flex eller Premium har flyselskapet tillatt håndbagasje/trillekoffert på inntil 10 kilo, som legges i hattehylla gratis.

Dette vil Norwegian nå endre skriver den danske reise- og luftfartsavisen Check-in som opplyser at de nye reglene gjelder for de aller billigste billettene, ifølge Flysmart24.

Gratis håndbagasje under sete

Norwegian bekrefter til NRK at de jobber med å oppdatere sitt regelverk for håndbagasje. Det er for å sikre at alle får en så behagelig reise som mulig, og at flyene går i rute.

De presiserer at alle som reiser med dem fremdeles kan ha med seg håndbagasje om bord i flyet, uansett billettype.

– Hvis du kun trenger en veske eller bag med deg, som det er plass til under setet foran, kan du velge den aller billigste billettypen vår uten tilleggskostnader, sier Sandaker-Nielsen.

Vår forretningsmodell er tuftet på valgfrihet, og det ligger også til grunn for det nye regelverket, sier Sandaker- Nielsen. Foto: Jim Anderson/Boeing Photographer / Norwegian

Hva prisen kommer til å bli for å ta med seg trillekofferten om bord, skal ikke være bestemt. Men det skal det være snakk om en «liten ekstra kostnad», skriver flysmart24.

Reisende som i dag har for tung eller for stor håndbagasje som overstiger grensene på billetten blir belastet med 550 kroner på innenlandsflyvninger og 750 kroner på internasjonale flyvninger, ifølge hjemmesiden til Norwegian.

Flere endringer

Endringene i regelverket innebærer også at vektbegrensningen på innsjekket bagasje øker fra 20 til 23 kilo for enkelte billettyper.

– Samt at kunder med fleksibel billett kan ha med seg en håndbagasje på 15 kilo i stedet for 10 kilo, sier Sandaker-Nielsen til Flysmart24.

Norwegian har som mål å innføre det nye regelverket i februar.

– Vi vil naturligvis sørge for at kundene våre får god informasjon i forkant, opplyser han.

Overfor Flysmart24 presiserer han at billetter som er kjøpt før endringen innføres, ikke vil påvirkes av endringene som kommer.

Norwegian er i ferd med å endre reglene for håndbagasje om bord i flyene sine. Foto: Simon Skjelvik Brandseth

Les også: – Fikk med meg jaktkniv gjennom sikkerhetskontrollen

Les også: Betaler du ekstra for å fly klimavennlig? Bare pynt, mener klimaforsker