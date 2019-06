– Fikk med meg jaktkniv gjennom sikkerhetskontrollen

Det var lørdag at Per Åge Krekling fra Sortland kom til Bodø fra Spania.

Med seg i den innsjekkede bagasjen hadde han to spesielle jaktkniver. Krekling hadde nemlig vært i 92-årsdag, og knivene fikk han i gave fra jubilanten.

Den ene skulle han gi videre til sin sønn, som bor i Bodø. På hotellrommet ble bagasjen pakket ut. Den ene kniven ble tatt ut.

Siden sønnen bor i byen, ble han værende noen dager. Ferden gikk videre hjem til Vesterålen og Sortland tirsdag kveld.

– Jeg hadde to kofferter med meg, i tillegg til håndbagasje. Det var mye som skulle pakkes om. I rotet endte kniven jeg skulle ha med meg hjem, i bagasjen jeg skulle ta med meg inn på flyet, forteller Krekling til NRK.

Bladet Vesterålen omtalte saken først.

Fikk med seg kniven på flyet

Tilfeldighetene skulle ha det til at Kreklings far skulle hjem med samme fly.

Han hadde vært på kontroll på sykehuset, og ble stoppet i sikkerhetskontrollen. Årsak? Bukseselene gjorde utslag.

Bagasjen til Per Åge gikk imidlertid gjennom uten problemer. Verken han eller bagasjen ble stanset på noe tidspunkt, forteller han.

– Det gikk i det store og hele veldig greit.

25 centimeter lang kniv

Da han pakket ut hjemme, oppdaget han at kniven ikke var der han forventet at den skulle være.

– Jeg trodde jo jeg hadde pakket den ned i bagasjen jeg sjekket inn, og ble forferdet da jeg fant den i håndbagasjen.

MINDRE TRYGG: Per Åge Krekling sier opplevelsen var skremmende. Foto: Privat

Krekling sier han kjente på en følelse av redsel. Dette var jo en jaktkniv.

Han sier knivbladet var 12,5 centimeter langt. Hele kniven måles til 25 centimeter.

– I hendene på en person med uærlige hensikter, kunne dette bli katastrofalt. Om man tenker virkelig negativt.

Han avviser at kniven kan ha kommet i håndbagasjen etter at han kom hjem.

– Nei. Koffertene var frakta med privat bil hjem fra flyplassen. Ingen har vært borti de på turen.

– Vil du føle deg mindre trygg neste gang du reiser?

– Ja, det vil jeg si. Hvor ofte skjer dette? Er man så trygg om bord på flyet som man forutsetter og tror?

Avinor tar saken alvorlig

NRK har vært i kontakt med sikkerhetsselskapet, som viser til Avinor for kommentar.

Lufthavnssjef Finn Ove Hofstad sier at de har fått informasjon om saken, og at de undersøker de faktiske forhold.

– Gitt at denne type gjenstand har kommet gjennom sikkerhetskontrollen sammen med håndbagasje, så skal ikke det skje. Hvordan det eventuelt har skjedd, får vi komme tilbake til.

Hofstad sier at han i løpet av sine seks år med ansvar for sikkerheten ved flyplasser, aldri har opplevd en lignende historie fra en passasjer.

– Vi har kvalitetstester gjennom året og tar sikkerheten på alvor i alle ledd. De ansatte trenes godt på dette. Har det vært et avvik, vil vi iverksette det vi kan for å unngå at det skjer igjen.

– Ser du grunn til å tvile på at dette har skjedd?

– Nei, men vi må få anledning til å undersøke de faktiske forhold i saken. Vi tar alle henvendelser på alvor.

Luftfartstilsynet: – Ikke lov med så store kniver

Seksjonssjef for Security i Luftfartstilsynet, Jørgen Ingebrigtsen, sier at dette også følges opp av dem.

Det er ikke lov å ha med seg kniver med en bladlengde over seks centimeter i handbagasjen. Det sier retningslinjene fra tilsynet.

– Kniver med blad over dette er forbudt.

– Kan ikke også en kniv med seks centimeter knivblad gjøre stor skade?

– Det kan den, men det er risikovurdert og ansett til ikke for å være til fare for flysikkerheten.

Han sier at ulovlige gjenstander sjeldent kommer gjennom sikkerhetskontrollen.

– Det skjer uhyre sjelden, men det skjer dessverre av og til. Dette tas det læring av. Sikkerheten på norske flyplasser er god.