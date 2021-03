Denne «CO₂-støvsugeren» kan komme til Norge

Å fange CO₂ direkte fra lufta på en enkel og billig måte er en drøm for mange som er opptatt av klima.

Det sveitsiske selskapet Climeworks jobber med nettopp det, såkalt Direct Air Capture (DAC).

Det virker, men er foreløpig svært dyrt. Men ved å bygge flere og stadig større anlegg, mener selskapet at det skal klare å presse kostnadene ned til et akseptabelt nivå.

Christoph Gebald er en av grunnleggerne av klimateknologi-selskapet Climeworks. Foto: Climeworks

Nå sikter selskapet seg inn på Norge og lagringsprosjektet Northern Lights. Sistnevnte er transport- og lagringsdelen av prosjektet «Langskip» som regjeringen lanserte i fjor høst.

– Med over 20 års erfaring med lagring av CO₂ på den norske kontinentalsokkelen, tilbyr Nothern Lights optimale forhold for trygg og permanent lagring av CO₂ fanget med vår teknologi, sier Cristoph Gebald i Climateworks i en pressemelding.

Climeworks' teknologi bruker spesielle filtre som binder CO₂ på overflaten. Når Bilder viser utløpene der den rensede luften slippes ut. Når filtrene er fulle, lukkes boksene og filtrene varmes opp. Da frigjøres CO₂ som så kan transporteres bort. Deretter er det klart for en ny runde med filtrering. Foto: Julia Dunlop / Climeworks

Har signert samarbeidsavtale

Climeworks har nå signert en avtale med Northern Lights om å se på muligheten for et fangstprosjekt i Norge.

Børre Jacobsen er administrerende direktør i Northern Lights. Foto: Øyvind Haug / Northern Lights

– Vi er svært entusiastiske over samarbeidet med Climeworks, sier direktør Børre Jacobsen i Northern Lights i en pressemelding.

Ideen er å bygge et fangstanlegg med Climeworks teknologi i nærheten av Northern Lights mottakspunkt for CO₂ på Kollsnes i Øygarden vest for Bergen.

Dermed blir det «kort vei» fra fangstanlegget til «karbonbanken» under havbunnen.

– Det er en stadig voksende erkjennelse av behovet for å fjerne CO₂ fra atmosfæren for å nå målet om netto null utslipp i 2050, sier

Trenger negative utslipp

ISLAND: Climeworks har også et prosjekt gående ved det geotermiske varmekraftverket Hellisheidi på Island. Her blir fanget CO₂ lagret i basaltstein under bakken. Foto: Arni Saeberg / ON Power

Skal verden nå målet om holde global oppvarming godt under 2 grader, helst ikke mer enn 1,5 grader, er det mye som tyder på at vi ikke klarer å kutte utslipp raskt nok,

Etter hvert må vi derfor fjerne tidligere utslipp, mener mange klimaforskere.

Å fjerne utslipp kan gjøres på flere måter:

Plante trær og andre vekster som «spiser» CO₂

Dyrke alger som «spiser» CO₂

Fange og lagre CO₂ fra forbrenning av biologisk materiale

Knuse silikater og la overflaten til "sanden" binde CO₂

Fange CO₂ direkte fra lufta.

Det er altså den siste metoden Climeworks jobber med.

Foreløpig er det en forholdsvis dyr teknologi. Ifjor anslo nyhetsbyrået Bloomberg kostnadene til 250 amerikanske dollar per tonn CO₂, eller drøyt 2100 kroner. I tillegg kommer kostnader til transport og lagring av gassen.

I følge selskapet selv har de et mål om å kutte kostnadene til rundt 100 dollar per tonn på sikt, eller rundt 850 kroner med dagens kurs.