Flyktninger lærer å dyrke klimasmarte grønnsaker i ørkenen

CO₂ i atmosfæren 416 ppm 1,5-gradersmålet +1.01°C Les mer om klima

Det norskledede prosjektet skal sikre matproduksjon og vanntilgang i ett av verdens tørreste områder.

Flere drivhus står på rekke og rad midt i ørkenen i Aqaba i Jordan. Der inne skal 18 unge syrere og jordanere tilbringe 14 uker, sammen med paprika, tomat og agurk.

12 av dem er flyktninger. 13 av dem kvinner. De skal lære å dyrke grønnsaker vet hjelp av solkraft og avsaltet havvann. Forent i fotosyntesen blir det bugnende grønt og rødt i drivhusene.

– Utdanning av jordanske ungdommer og syriske flyktninger, særlig kvinner, innen bærekraftig landbruk er et viktig skritt mot økt inntekt og matsikkerhet, sier Norges ambassadør i Jordan, Espen Lindbæk.

Fremtid for flyktninger og kvinner

Treningsprogrammet er utarbeidet av norske Sahara Forest Project. Sammen med FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) jobber de for matsikkerhet og utdannelse for en bærekraftig fremtid.

Flere ulike teknologier kombineres. Elektrisitet fra solkraft brukes til å lage ferskvann ut av havvann. Saltvannet brukes til å kjøle ned drivhusene, mens ferskvannet vanner grønnsakene i drivhusene. Overskuddsvann brukes så til å revegetere ørkenen utenfor drivhusene.

TOMATER I ØRKENEN: Syriske og jordanske studenter lærer landbruk i drivhus i ørkenen. Foto: Sahara Forest Project

Prosjektet blir trukket fram i FNs klimapanels (IPCC) siste delrapport. Der omtales det som en god måte å øke tilgangen på vann og mat, og øke karbonopptaket på.

En bærekraftig fremtid

Sahara Forest Project har jobbet i Jordan siden 2011. Testanlegget der var finansiert av Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og EU. Det ble åpnet av Kronprins Håkon og Kong Abdullah i 2017. Nå planlegges oppskaleringer ved anlegg i Jordan og Tunisia.

KONGELIG ÅPNING: Tidligere klimaminister Vidar Helgesen (H), Kronprins Haakon og tidligere norsk ambassadør til Jordan Tone Allers undersøker agurkplantene under åpningen av Sahara Forest Projects anlegg i Aqaba i 2017. Foto: KHALIL MAZRAAWI / AFP

De skal kunne produsere 50 MW med solenergi, huse 50 hektar med drivhus som kan produsere 34.000 tonn grønnsaker og gi jobb til 800 personer, samt lagre mer enn 8000 tonn CO₂ årlig, refererer IPCC.

Siden 2020 har 50 kvinnelige jordanske ingeniører deltatt i treningsprogram hos Sahara Forest Project.

Nå skal ytterligere 18 studenter i 20-årene rustes for fremtiden. Med på laget har de Al Hussein Technical University i Jordan.

STUDINER: 13 av de nye studentene som lærer hvordan man dyrker grønnsaker midt i ørkenen i Jordan er kvinner. Foto: Sahara Forest Project

Universitetets president, professor Ismael Al Hinti, hyller partnerskapet. Han sier programmet skaper ekspertise i toppmoderne teknologi som vil gi konkurransefordeler i fremtidens arbeidsmarked for studentene som deltar.

– Jeg vil takke alle deltakerne for at de meldte seg på dette programmet, og jeg håper vi kan inspirere hverandre til å øke klimasmart landbruk i Jordan, sa Sahara Forest Projects administrerende direktør Kjetil Stake da programmet ble lansert i Amman nylig.

Sparer vann

Sahara Forest Project planlegger å ansette de beste studentene når prosjektet oppskaleres i 2023.

– Men hva med resten av dem? Det er vel begrenset med drivhus i ørkenen som drives med solkraft og havvann?

– Det de lærer er nyttig for mange jordbrukssektorer i Jordan. Det viktigste er en klimavennlig tenkemåte. Det er et skifte i landbruket i Jordan og flere tenker som oss og går over til mer vanneffektiv, hydroponisk dyrking nå. Vi bruker bare én tidel så mye vann som tradisjonelt landbruk. Den ekspertisen blir det stor etterspørsel etter, sier Stake.

Klimanøytrale grønnsaker til Europa

Planen er ikke å utkonkurrere lokale bønder. Grønnsakene skal til Europa, ikke til forbrukere i Midtøsten. For Europa trenger grøntfôr når strømprisene er så høye at mange drivhus går en kald og mørk vinter i møte. Jordan har mer enn nok sol å dele.

DEN GRØNNE ØRKEN: Administrerende direktør Kjetil Stake foran planter som vokser frem i ørkenen der Sahara Forest Project holder til. Foto: Sahara Forest Project

Det norske selskapet ser for seg enda en fordel med de ørkenavlede grønnsakene. Beplantning av ørkenen rundt drivhusene skal gjøre grønnsakene klimanøytrale.

Utenfor drivhusene drives det såkalt revegetering. Ut av sanden skal det gro trær og planter. Ved hjelp av overskuddsvann fra drivhusene og kompost fra driften skal det dannes nye økosystemer. Vegetasjonen skal kunne lagre så mye karbon at det nuller ut eventuelle utslipp fra grønnsakproduksjonen.

– Vi ser for oss 1 kvadratkilometer med ørkenskog i første omgang. Men det er egentlig bare fantasien som setter grenser for potensialet når vi kombinerer vann med energi på en klimasmart måte, slår Stake fast.