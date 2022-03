Norske myndigheter følger med på radioaktivt utslipp: – Akkurat nå blåser vinden østover

Brannen som oppstod ved anlegget i natt ble slukket klokken 05.20.

– Hvis det blir et stort radioaktivt utslipp og vinden blåser mot Norge, så kan vi få radioaktivt nedfall her akkurat som Tsjernobyl-ulykken i 1986, sier beredskapsdirektør Astrid Liland i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

Hun sier det er stor fare for radioaktivt utslipp, men direktoratet har ikke målt noe utslipp ennå.

Heller ikke Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) sier at de har fått beskjed om at ingen essensielle verktøy skal være skadet ved atomkraftverket Zaporizhzhia i Ukraina, og at det ikke er målt høyere nivå av radiokaktiv stråling i området.

Vinden blåser mot Russland

– Vi vet ikke hvor store skader brann og artilleri har gjort på infrastrukturen. De trenger strøm og vann og tilgang til datamaskiner som styrer operasjonsrom, sier Liland.

Liland sier at det kan bli en nedsmelting av kjernene og et stort utslipp av radioaktive stoffer, hvis de mister strøm og kjølevann. Direktoratet følger situasjonen fra minutt til minutt. Akkurat nå blåser vinden østover, sier hun.

– Det er dette vi har vært bekymret for Du trenger javascript for å se video.

– Det vil si at hvis det blir et utslipp nå så vil det være Russland, Kasakhstan og andre land i Asia som blir rammet av et utslipp. Men vi vet ikke hvor lenge vinden blåser den veien. Vi har Meteorologisk institutt hos oss. De neste 48 timene ser det ut som at det fortsetter å blåse mot øst, sier Liland.

– Stor fare for at det kan gå noe galt

Nødetater i Ukraina meldte at brannen i treningsbygningen til Zaporizhzhia atomkraftverk i Enerhodar ble slukket klokken 05.20.

– Det er ingen ofre, sier nødetatene i en uttalelse på Facebook, ifølge AFP.

Liland i DSA sier direktoratet har satt stab i natt og følger med. Hun kaller det en veldig alvorlig situasjon.

DIREKTØR: Astrid Liland beredskapsdirektør i DSA. Foto: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

– Vi ser nå at det har vært artilleri som har truffet deler av anlegget, ikke selve reaktorene, men andre deler av anlegget. Det har vært brann der, det har vært skyting, det er meldt om skadde. VI vet ikke om personellet som opererer kraftverket får lov til å gjøre jobben sin. Alle disse tingene betyr at det er stor fare for at det kan gå noe galt på kraftverket, sier Liland.

Hun sier situasjonen er enda mer dramatisk enn den var i går.

– Det er jo dette vi har vært veldig bekymret for at skal skje nemlig krigshandlinger rundt og på et kjernekraftverk og artilleribruk mot anleggene, sier Liland.

Brann ved kjernekraftverket Zaporizjzja i Ukraina Du trenger javascript for å se video.

– Hvis det verste skulle skje og man får en eksplosjon på et kjernekraftverk som dette her, hva kan det bety?

– Dette er Europas største kjernekraftverk og hvis det skjer en alvorlig ulykke der som gjør at man får en nedsmelting av kjernen så vil det bli et stort utslipp av radioaktive stoffer som da vil fraktes med vær og vind.

NRKs nyhetssending med siste nytt Du trenger javascript for å se video.

Liland påpeker at det likevel ikke er noen umiddelbar fare for at Norge skal rammes av en eventuell eksplosjon.

– Vi er i tett dialog med Meteorologisk institutt nå. Akkurat nå så blåser det rett østover. Så det er ikke slik hvis det skjer et utslipp at Norge blir rammet.

Boris Johnson: Truer sikkerheten til hele Europa

Ukrainas president Volodymr Zelensky har snakket med flere verdensledere, inkludert USAs president Joe Biden og Storbritannias statsminister Boris Johnson. De ber om at kampene ved atomkraftverket i Zaporizhzhia stanses.

TOPPMØTE: Jens Stoltenberg, Kaja Kallas og Boris Johnson på Nato-møte i Estland denne uken. Foto: Nato

Johnson anklaget Russlands president Vladimir Putin for «hensynsløse handlinger» som han sa «nå direkte kan true sikkerheten til hele Europa», skriver Reuters.

USAs president Joe Biden støtter den ukrainske presidentens krav om at Russland må stoppe den militære kapasiteten i området og la brannfolk få tilgang til stedet.

«Ti ganger større enn Tsjernobyl»

Natt til fredag fortsetter altså harde kamper ved atomkraftverket.

«Hvis det eksploderer vil det bli ti ganger større enn Tsjernobyl», advarte Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba på Twitter, da brannen ble kjent.

Det var ved ettiden natt til fredag at det kom meldinger om brann på Europas største kjernekraftverk Zaporizjzja, etter at det skal ha blitt truffet av russiske raketter etter klokken 1 i natt.

I 3-tiden ble det klart at brannen ikke var inne på selve anlegget, men like utenfor.