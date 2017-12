Norske jøder redde etter synagogeangrep i Sverige

Tre menn er mistenkt for forsøk på mordbrann, etter at en gruppe på mellom ti og tjue maskerte menn lørdag kveld angrep synagogen sentralt i Göteborg.

Ervin Kohn, leder for det mosaiske trossamfunn i Oslo, legger ikke skjul på at hendelsen har satt en støkk i jøder i Norge.

– Det som er ekstra skummelt, er at det ikke var en enslig ulv som stod bak. Vi vet ikke hvem det var, eller hva som var motivet, men det er ekkelt også fordi Göteborg er vår nærmeste nabo, sier Kohn.

Politi og redningstjenesten rykket ut til synagogen i Göteborg etter at de ble varslet om at maskerte personer kastet brannbomber mot bygningen. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT / NTB scanpix

Ekstra telefon til politiet

Det mosaiske trossamfunn i Oslo har om lag 750 medlemmer. Göteborg ligger nærmere Oslo enn Trondheim, der den andre synagogen i Norge befinner seg.

Søndag var jøder i Oslo samlet ved den jødiske gravlunden for å markere deportasjonen av norske jøder til tyske dødsleirer under krigen. Kohn oppfordret de frammøtte til å ikke la seg styre av frykten.

– Ikke desto mindre skal vi ta slike hendelser på alvor. Vi skal ikke være naive, men vi er trygge fordi det norske samfunnet ser oss, og politiet beskytter oss.

Mannskap fra politiet i Oslo var søndag på plass for å sørge for sikkerheten.

Ervin Kohn mener det er viktig at jøder i Norge ikke lar seg styre av frykten. Foto: Peter Kuzinski / NRK

– Vi har politibeskyttelse på alle våre institusjoner hele tiden, men jeg tok en ekstra telefon i dag for å sikre at de ikke hadde glemt det. Det er på grunn av angrepet i Göteborg, sier Kohn.

Han minner om at det ikke er mer enn elleve år siden det ble avfyrt flere skudd mot synagogen i Oslo.

– Det er ingen tvil om at slike ting skaper frykt blant mine menighetsmedlemmer. Samtidig er det viktig å beseire frykten, ved å gjøre det vi har planlagt å gjøre.

Vurderer situasjonen fortløpende

Rundt 20 ungdommer som deltok i et arrangement i tilknytning til synagogen måtte søke tilflukt i kjelleren da maskerte menn angrep synagogen i Göteborg.

Svensk politi har skjerpet sikkerheten rundt landet synagoger som følge av hendelsen.

Kohn påpeker at det er politiet, i samråd med Politiets sikkerhetstjeneste, som er ansvarlige for å vurdere sikkerhetsnivået rundt de jødiske institusjonene i Norge.

NRK har vært i kontakt med stabssjef Martin Strand i Oslo-politiet. Strand opplyser at politiet følger med på situasjonen og vurderer sikkerheten fortløpende.

Sammenstøt mellom palestinske demonstranter og israelske soldater i Ramallah på den okkuperte Vestbredden torsdag. Foto: MOHAMAD TOROKMAN / Reuters

Raser mot Trump

De siste dagene har det vært voldsomme demonstrasjoner og sammenstøt mellom palestinere og israelsk politi på den okkuperte Vestbredden og på Gazastripen. Bakgrunnen er Donald Trumps avgjørelse om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad.

I Sverige har har blant andre Allan Stutzinsky, ordfører i den jødiske forsamlingen i Göteborg, satt avgjørelsen i sammenheng med synagogeangrepet.

– Hendelsene de siste dagene med Trump og Israel, og urolighetene mellom Israel og Palestina, sånne saker fører alltid til flere trusler, sier Stutzinsky til Expressen.

Kohn påpeker at det er for tidlig å si noe om angripernes motivasjon, men ser at det kan ha en sammenheng med Trumps tale.

– Det eneste som har skjedd i Midtøsten, er at Trump har holdt en tale om ting. Det er ikke tvil om at det kan være et bakteppe.

Urix forklarer: Derfor er Jerusalem så hellig og viktig