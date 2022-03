Norske Aleksander kjørte til grensa for å hjelpe: – Viktig å sjekke hva det egentlig er behov for

Tre personer kan gjøre en forskjell, er Aleksander Johansens erfaring fra de siste dagene.

Oslo-mannen har sammen med Karina Markov og Minna Raita startet en liten hjelpeorganisasjon, The Care-initiative. Til daglig er han produktutvikler i Oslo, men da Russland gikk til krig mot Ukraina klarte han ikke å sitte hjemme.

– Jeg ville angret resten av livet om jeg ikke dro. Noen må få ut fingeren og dra først.

Tirsdag forrige uke var de tre vennene på plass med en lånt åtteseters folkevognbuss. Malt i den ukrainske blåfargen, pyntet med gule blomster i frontruta.

Organiserer seg på Facebook

Med seg i bilen fra Norge hadde de blant annet medisiner. Dette ble levert til ambulansepersonell ved den ukrainske grensa, og siden fraktet til byen Lviv.

Nå er jobben å hjelpe ukrainere som ønsker det å komme seg den lange veien til Norge.

Folkevognbussen «Onkel blå» har hentet titalls flyktninger fra grensebyen Przemysl. The Care-initiative drives av Aleksander Johansen, Karina Markov og Minna Raita, alle fra Norge. Foto: Patrick da Silva Sæther / NRK

De siste dagene har den nystartede hjelpeorganisasjonen hentet ukrainske barn og kvinner ved grensa, og kjørt dem til norske busser som har ventet litt lenger inn i landet.

Gjennom innlegg på sosiale medier kommer de i kontakt med private aktører som vil hente flyktninger til Norge.

NRK treffer Aleksander, Karina og Minna på en parkeringsplass i Przemysl. Den polske byen ligger rett ved den ukrainske grensa. Akkurat her kommer det daglig flere tusen krigsflyktninger.

Ikke siden andre verdenskrig har så mange vært på flukt i løpet av så kort tid, ifølge FN.

Aleksander Johansen mener frivillige, private aktører gjør en fantastisk innsats, men ser også noen utfordringer.

– Framover vil det være behov for bedre struktur og samkjøring. Blant annet trengs det flere oppholdssteder for flyktninger som må vente på polsk side før de kommer seg videre, sier Johansen.

– Mange mødre og små barn må nå stå ute i kulda. Flere av dem har vært på flukt gjennom Ukraina i dagevis og er trøtte, sultne og kalde. Derfor trengs det steder hvor folk kan overnatte og varme seg, sier han.

Mangler medisiner

Over 1,5 millioner ukrainere har forlatt landet sitt på grunn av krigen. Det ventes at mellom 4 og 7 millioner kan være på flukt de neste dagene og ukene.

Engasjementet i Norge for å hjelpe ukrainere på flukt er stort.

– Det er flott at mange ønsker å bidra, men det er viktig å sjekke hva det egentlig er behov for her nede, sier Aleksander Johansen.

Aleksander Johansen og Minna Raita er klare for nok en kjøretur mot grensa. Foto: Patrick da Silva Sæther / NRK

Johansen forteller om et stort og akutt behov for medisiner mot livstruende sykdommer. Blant annet trengs det epilepsimedisiner, insulin, og ikke minst førstehjelpsutstyr.

– Vi trenger ikke mer klær. Akkurat nå er det mer bruk for tepper, batterier og powerbanks.