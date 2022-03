Jobbet med å kartlegge flyktninger – nå er hun selv flyktning

– Jeg er veldig takknemlig for det Dag har gjort for oss. Huset vårt ble bombet for to dager siden, men nå er vi trygge.

Det sier Olga Zhydetska, som fredag landet på Torp flyplass sammen med familien sin.

Hun er ansatt i Sosialdepartementet i Ukraina og har de siste årene jobbet med internt fordrevne flyktninger etter urolighetene øst i landet.

Nå er hun selv flyktning.

– Dette er veldig vanskelig. Jeg er lettet for at mine barn er trygge, men gråter for barna som er igjen i Ukraina.

Olga Zhydetska forteller gråtkvalt at hun aldri trodde det skulle bli krig i landet.

– Vi trodde det ville bli en konflikt, men ikke at Russland skulle gå til angrep med tanks og bomber. Det er helt uvirkelig, sier hun.

PÅ FLUKT: Olga Zhydetska flyktet sammen med sin mor og sine to barn til Norge. Her blir de møtt av hennes norske kollega, Dag Roll-Hansen, på Torp. Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / NRK

Var bekymret

Da nyheten om at Russland invaderte Ukraina kom, ble Dag Roll-Hansen bekymret for kollegaen sin.

Roll-Hansen, som er seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå (SSB), har jobbet sammen Zhydetska flere ganger, både i Norge og i Ukraina.

Han forklarer at både Ukraina og Norge er del av en internasjonal ekspertgruppe som jobber med statistikk på flyktninger og internt fordrevne.

– Jeg kjenner ikke Olga veldig godt, men nok til å ringe å spørre hvordan det går når bombene regner ned over byen hennes, forklarer han.

Har to ledige rom

Da han sendte melding og spurte hvordan det gikk med henne, var hun på vei ut av Kyiv med familien sin.

– Det var ganske dramatisk. Hun hadde kun fått pakket to kofferter og reiste sammen med sin mor og to barn på 3 og 5 år.

TRYGG: Olga Zhydetskas datter Victoriia (3) er i trygghet etter en lang reise fra Ukraina. Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / NRK

Planen til Zhydetska var å reise til familien av noen venner i Polen, men de fikk hun ikke tak i. Roll-Hansen inviterte dem derfor til Norge for å bo hos ham.

– Barna var redde. Datteren hadde krøpet under sengen og ville ikke komme ut. Jeg tenkte de trengte ro og har to rom som barna mine ikke bruker lenger.

– Hvordan reagerte hun på det?

– Hun ble glad. Veldig glad og lettet. De visste ikke hva de skulle gjøre, forteller Roll-Hansen til NRK, mens han venter på at den lille familien skal lande.

VENTER: Dag Roll-Hansen venter på sin ukrainske kollega og hennes familie. Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / NRK

Stiller opp

Dag Roll-Hansen har ikke sett Olga Zhydetska siden 2019, da en delegasjon fra Ukraina var i Norge. Likevel var han ikke i tvil om at han ville la familien bo hos ham.

– Olga er en kollega og en venn. Jeg tror jeg ville gjort det uansett, men det er lett å gjøre det når det er noen du har et forhold til, sier han.

Roll-Hansen forteller at både familie, venner og kolleger stiller opp for den ukrainske familien.

– De har spurt om hva de trenger av klær og leker. Det er mange som vil hjelpe, men mest av alt trenger de ro nå, sier han.

GLEDE: Victoriia og Aleksandr glade og trygge i bilen, på vei til leiligheten til Dag Roll-Hansen i Oslo. Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / NRK

Uviss fremtid

Olga Zhydetska er lettet over å være i trygghet i Norge, men svært usikker på fremtiden.

– Jeg vet ikke. Jeg håper krigen snart tar slutt, slik at vi kan bo i Ukraina igjen.

– Det er trist med alt hun har opplevd. Siden hun har jobbet for myndighetene kan det bli vanskelig å reise tilbake. Jeg håper hun klarer å få ro her, sier Roll-Hansen.

Men en ting er Zhydetska sikker på.

– Jeg elsker Ukraina. Mitt land trenger beskyttelse nå.