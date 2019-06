Norsk UD i Syria: – Vi ser frem til å få barna hjem til Norge

– Vi ser nå fram til å bringe disse fem barna hjem til Norge, sier Kristian Netland fra norsk UD i et intervju med lokale medier som ble gjort i dag.

Barna er mellom ett og syv år gamle og ble funnet i flyktningleiren Al Hawl nordøst i Syria i april. Tre av dem er født i Norge.

– La meg si på vegne av den norske regjeringen at jeg er svært takknemlig til myndighetene for hjelpen som er gitt til de norske statsborgerne nordøst i Syria, sier Netland.

Ser frem til å få barna til Norge

Foreldrene til barna er en etnisk norsk kvinne (30) fra Oslo og en afrikansk mann (31). Foreldrene reiste til Syria for å knytte seg til terrorgruppa IS. Kvinnen skal ha forlatt Norge i 2015. Faren skal være død og moren forsvunnet.

UD-ansatt Kristian Netland i Syria i går. Foto: Saydo Ibo

I en uttalelse NRK har fått, bekrefter kurdiske selvstyremyndigheter at de fem barna er overlevert til norske myndigheter. En avtale ble signert i byen Ain Issa.

– Jeg er spesielt takknemlig for deres hjelp til å identifisere fem foreldreløse norske barn. Vi vil for alltid huske assistansen som er gitt av de lokale myndighetene i denne saken, sier Netland som møtte Abdel Karim Omar, utenrikspolitisk talsmann for de kurdiske selvstyremyndighetene i går.

Rehabilitert og reintegrert

I en uttalelse fra kurdiske selvstyremyndigheter, forteller kurderne at barna ble overlevert til den norske delegasjonen etter en forespørsel fra Norge.

– Målet er å redde barna fra en ekstremistisk tilværelse og gi dem en mulighet til å bli rehabilitert og bli reintegrert i sine samfunn, heter det i uttalelsen fra talsmann for de kurdiske selvstyremyndighetene, Kamal Akef.