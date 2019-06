Solberg om foreldreløse Syria-barn: – Må ikke dømmes for foreldrenes valg

Tidligere mandag kunne NRK melde at kurdiske selvstyremyndigheter bekrefter at barna, som er mellom ett og fem år gamle, er overlevert til norske myndigheter.

Mandag kveld hasteinnkalte statsminister Erna Solberg og utenriksminister Ine Eriksen Søreide til pressekonferanse om de foreldreløse barna.

Solberg bekrefter at barna nå er «trygt på vei hjem til Norge». NRKs Midtøsten-korrespondent landet mandag kveld i Erbil, der et SAS-fly også er på plass. SAS bekrefter overfor VG at de er i Erbil på oppdrag fra norske myndigheter.

Solberg sier de fem barna har opplevd grufulle ting i Syria.

– De er spesielt sårbare barn fordi de er alene, og derfor har vi prioritert dem. Vi vet ikke hvilke påkjenninger de har vært utsatt for, men de har vært i svært farlige omgivelser uten sine foreldre, med for lite mat, og uten medisiner. De har opplevd ting barn ikke skal oppleve, sier Solberg.

– Må få forme sine egne liv

Foreldrene til barna som er overlevert norske myndigheter, er en etnisk norsk kvinne (30) fra Oslo og en afrikansk mann (31). Foreldrene reiste til Syria for å knytte seg til terrorgruppa IS. Faren skal være død og moren forsvunnet.

Solberg forklarte mandag hvorfor akkurat disse fem barna hentes til Norge.

– Det at de hentes hjem er i tråd med de prioriteringene vi gjorde 23. april. Det er i tråd med loven oppnevnt verge for barna, og barnevernet er koblet på, sier Solberg.

Alle barna er norske statsborgere, og har fått utstedt norsk personnummer og pass, sier Ine Eriksen Søreide. Hun forklarte at sikkerheten til barna har vært det viktigste for norske myndigheter.

– Derfor har det vært nødvendig at arbeidet med å hente barna ikke skulle bli kjent offentlig. Det ville vanskeliggjort, og kunne i verste fall umuliggjort, en trygg henting av barna, sier Søreide.

Solberg oppfordret norsk presse til å være varsomme i omtalen av de fem barna. Solberg sier det innebærer mer enn å bare sladde bilder av barna, og påpeker at det er viktig at barnas identitet ikke gjøres kjent.

– De skal, i likhet med alle andre barn, få lov til å forme sine egne liv, uten å bli dømt for foreldrenes valg, sier Solberg.

– De har rett til å være utenfor medienes lys. Foreldrene deres har gjort noen valg, men de må få muligheten til å være barn, som alle andre. Vi har et ansvar for dem som et samfunn, slik at de ikke opplever hets eller mobbing, sier Solberg.

Statsminister Erna Solberg oppfordrer norsk presse til å være varsomme i omtalen av barna. Du trenger javascript for å se video. Statsminister Erna Solberg oppfordrer norsk presse til å være varsomme i omtalen av barna.

– Overdrev ingen farer

Ifølge Aftenposten har de fem barna blitt passet på av de to norsksomaliske søstrene fra Bærum, som er kjent fra Åsne Seierstads bok «To søstre».

På spørsmål fra Aftenposten om Norge også vil hente hjem de to kvinnene og deres egne barn, svarte utenriksminister Søreide slik:

– Vi kommer ikke til å kommentere eventuelle, ytterligere operasjoner. Vi har prioritert de foreldreløse barna, fordi de er uten sine primære omsorgspersoner, sier Søreide.

Åsne Seierstad skrev boken "To søstre" om de to kvinnene som nå er funnet i live i flyktningleiren al-Hol i Syria. Hun mener de to og barna deres nå bør hentes hjem til Norge. Du trenger javascript for å se video. Åsne Seierstad skrev boken "To søstre" om de to kvinnene som nå er funnet i live i flyktningleiren al-Hol i Syria. Hun mener de to og barna deres nå bør hentes hjem til Norge.

PST har anslått at det befinner seg rundt 40 norske barn i Syria. PST har sagt at minst fem av disse er foreldreløse og befinner seg i al-Hol-leiren. Om lag 20 norske barn er ikke gjort rede for, ifølge en kartlegging NRK gjorde i april.

Statsminister Erna Solberg ønsket ikke å kommentere hva som eventuelt blir gjort for å hjelpe de resterende barna, og viste til hensynet til barnas sikkerhet. Solberg fikk mandag spørsmål om regjeringen tidligere har overdrevet sikkerhetsrisikoen ved å reise til Syria for å hente hjem norske barn, fordi det var i tråd med gjeldende politikk.

– Vi overdrev ingen farer. Vårt hensyn har vært barnas sikkerhet. De kunne ha fått en verdi om de ble identifisert som norske barn, som skulle hentes hjem. Det måtte vi unngå, sier Solberg.

De fem barna skal ha blitt passet på av de to søstrene som er omtalt i Åsne Seierstads bok. Foto: Privat