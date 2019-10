Norsk melkeproduksjon må kuttes med 100 millioner liter

Det er en nedgang på 7 prosent i melkeproduksjonen.

Staten og Norges Bondelag har blitt enige om hvordan dette skal skje, og detaljene i dette presenteres klokken 14.

Det er den internasjonale handelsorganisasjonen WTO, som Norge er medlem av og som bestemmer spillereglene innenfor internasjonal handel, som har bestemt at det ikke lenger skal være lov å subsidiere eksport.

Norge må avvikle eksportsubsidiene innen 2021.

Da er det ikke lenger lønnsomt for Tine med norskprodusert ost sendt til utlandet. Isteden bygges en fabrikk i Irland som skal ta seg av eksportmarkedene.

NRK har tidligere omtalt hvordan dette vil påvirke for eksempel salg av Jarslberg-ost.

Trakk seg fra forhandlinger

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad og leder i Norsk Bondelag Lars Petter Bartnes skal holde en pressekonferanse klokka 14 onsdag der de skal presentere planen.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag trakk seg tirsdag fra forhandlingene med staten.

Leder Kjersti Hoff sier et produksjonskutt på 100 millioner liter vil gi svært store utslag for det norske jordbruket og frykter at enkelte bruk vil bli urimelig hardt rammet.

– Vi er avhengige av små og mellomstore melkebruk for å utnytte våre gressressurser best mulig over hele landet, påpekte Hoff, som ønsket at flere ordninger som berører melkeproduksjonen ble tatt med i beregningen, blant annet utleie av kvoter og kvotetak.

Varslet kutt på 400 årsverk

Jordbruket leverte sine posisjoner for nedskalering av melkeproduksjonen 23. september, og staten kom med sine svar mandag denne uka.

På grunn av kuttet i eksportstøtte har Tine besluttet at osteeksporten skal avsluttes på samme tidspunkt. I stedet skal Jarlsberg-ost beregnet på det utenlandske markedet produseres i utlandet.

Tine varslet i august at de må kutte 400 årsverk på grunn av endringene. Selskapet regner med at behovet for melk vil gå ned med 10 prosent.

Eksportstøtten har bidratt til å holde norsk melkeproduksjon oppe. Eksporten har vært på nær 12.000 ost i året.

Men Jarlsberg-eksporten er ikke den eneste årsaken til at melkebøndene har tøffe tider. Nordmenn har redusert forbruket av melk, samtidig som det de siste årene har vært en stor økning i import av meieriprodukter.

Innførselen av utenlandske produkter, blant annet ost, sjokolademelk og proteindrikker, økte med nærmere 400 tonn i første halvår i år. Det tilsvarer en økning på 2,5 prosent, viser Tines egne tall.

MÅ REDUSERE: Jacob Flatjord, Marit Flatjord og Kjell Lyngstad i Stardalen samdrift i Stardalen i Jølster fortalte NRK tidligere i oktober at de må kutte 10 prosent av melkeproduksjonen. Foto: Bård Siem / NRK

– Må slakte dyr

– Vi må slakte dyr og vil miste store inntekter. Det er tøft, sa Marit Flatjord til NRK tidligere i oktober.

Hun er en av eierne Stardalen samdrift i Jølster.

– For å redusere produksjonen av melk må det samlede antall dyr ned. Det blir færre kalver og mindre okseslakt, sa Marit Flatjord.

Hun ser for seg et årlig inntektstap på om lag 300.000 kroner.

Utregninger viser at det samlede inntektstapet for norske melkebønder vil komme på over en milliard kroner.