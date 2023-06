– Dette her er langt høyere enn de fleste eksperter hadde sett for seg på forhånd, sier Cecile Langum Becker, NRKs økonomikommentator.

Det var knyttet spenning til torsdagens rentemøte og pengepolitisk rapport. I forkant av beslutningen var det ventet at renteskruen skulle strammes enda hardere til.

Klokka 10.00 torsdag formiddag ble det klart at styringsrenta økes med 0,5 prosent.

Styringsrenta er nå på 3,75 prosent.

– Dersom vi ikke hever renten, kan priser og lønninger fortsette å stige raskt, og inflasjonen bite seg fast. Da kan det bli mer kostbart å få prisveksten ned igjen, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Sentralbanksjefen ser for seg at renta vil kunne øke til 4,25 prosent utover høsten.

Etter rentehevingen har krona styrket seg kraftig.

Styringsrenta i prosent Styringsrenta settes åtte ganger i året av Norges Bank. Styringsrenta styrer rentene i bankene, og påvirker dine boligutgifter. Målet med å sette opp renta er at de høye prisene skal gå ned igjen. Prognosen forteller oss hvordan Norges bank tror renta vil utvikle seg fremover. Les mer om kilder og forbehold her. Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 % 2 % 3 % 4 % 3,75 % Prognose Norges bank

Krona styrket

Før rentebeslutningen kostet en euro 11,69 kroner. Bare minutter etter hadde prisen sunket til 11,57.

Også opp mot dollaren har krona styrket seg.

Ikke overrasket

Sjefsøkonom i DNB Markets, Kjersti Haugland, er ikke overrasket over den doble økningen.

– Jeg er ikke overrasket. Det var det vi hadde forventet på forhånd, men vi var usikre på om Norges Bank ville tørre å ta den beslutningen, sier hun til NRK.

Hun mener beslutningen om å øke renta med 0,5 prosentpoeng vil bli oppfattet som hard.

– Renta har gått opp mye på kort tid. Den er høyere enn den har vært på ganske lang tid. sier hun.

Mener renta bør høyere opp

Ifølge Haugland har den svake kronekursen vært trøblete for sentralbanken.

– Når kronekursen svekker seg på denne måten så blir importen dyrere. Da blir prispresset værende høyt veldig mye lenger, sier hun.

– Nå må Norges Bank virkelig røske til å få rentenivået enda noen hakk videre opp, så kronekursen styrker seg, fortsetter Haugland.

Sjefsøkonom i DNB Markets, Kjersti Haugland, mener renta bør enda høyere opp for å styrke den norske krona. Foto: Inger Johanne Stenberg

Vil merkes godt i lommebøkene til norske husholdninger

– En dobbel renteheving på 0,5 prosentpoeng var kraftig lut fra Norges Bank som vil merkes godt i lommebøkene til norske husholdninger.

Det sier Carsten Henrik Pihl, forbruker- og kommunikasjonssjef i forbrukerorganisasjonen Huseierne.

Han sier man enda ikke har sett effekten av forrige renteheving og at dagens nye økning vil kjennes av mange.

– Det er mye som tyder på at vi nærmer oss bristepunktet for manges husholdningsøkonomi. Derfor må Norges Bank nå gå forsiktig frem. Det er viktig at de venter ut effekten av denne rentehevingen før de gjør neste renteheving, sier han.

Rentehevingen i mai, slår først ut denne uka, da bankene har seks ukers varslingsfrist.

– Behov for å få prisveksten ned

Ifølge sentralbanksjefen er det nå behov for enda høyere rente for å få prisveksten ned.

Målet er en prisvekst som over tid er nær 2 prosent.

– Konsumprisveksten er nå 6,7 prosent, og klart over målet. Den høye prisveksten svekker kjøpekraften, og rammer særlig dem som har lave inntekter og minst å gå på.

Det er utsikter til at lønnsveksten blir høyere og kronen svakere enn vi så for oss i mars. Det vil løfte prisveksten fremover. Komiteen mener derfor det er behov for å heve renten mer enn vi så for oss da.

Trodde toppen skulle ende på 3 prosent

I desember i fjor sa sentralbanksjef Ida Wolden Bache at pengepolitikken, altså de mange rentehevingene, har begynt å virke innstrammende. I renteprognosen da trodde man toppen lå på 3 prosent.

Senest i mai sa sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets at hun ikke blir overrasket om styringsrenta ender på 4 prosent til høsten.

Styringsrenta har siden høsten 2021 blitt trappet opp for å kjøle ned økonomien. Siden august i 2021 da styringsrenta lå på 0,00 prosent har den blitt satt opp ti ganger. Torsdagens renteheving blir derfor den ellevte siden da.