– Det var ganske utfordrende å finne bosted i Oslo. Det var vanskelig å få svar fra ulike utleiere, og det var vanskelig å få visning, sier Nora Thormodsen.

Hun og venninnene Sala Hording, Selma Snildal, Sanna Ravnsborg og Anette Gyrre er snart ferdige med sitt andre år på profesjonsstudiet i psykologi på Universitetet i Oslo. Men det koster å være student i hovedstaden.

Selma Snildal (til venstre), Sanna Ravnsborg og Anette Gyrre studerer psykologi på Universitetet i Oslo. Foto: Benjamin Danielsen / NRK

Thormodsen forteller at hun betaler 8500 kroner i leie i måneden. I tillegg kommer utgifter til strøm og varmtvann.

Nå viser en fersk rapport fra Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita at andelen sekundærboliger i første kvartal i år er rekordlav. Det betyr at det er færre boliger til leie i markedet.

– Hvis noen syntes det var et vanskelig leiemarked i fjor da studentene kom til byene, tror jeg at jeg kan love at det kommer til å bli enda vanskeligere i år, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Økte leiepriser

Nasjonalt har andelen sekundærboliger i markedet falt fra en topp på 15,4 prosent i tredje kvartal i 2019 til 14,5 prosent i første kvartal i år. Det tilsvarer en nedgang på 9000 boliger.

Særlig har nedgangen vært tydelig i Oslo.

Geving mener det har blitt for dyrt å eie sekundærbolig for mange og trekker blant annet frem at sekundærboliger får full formuesbeskatning fra og med i år. I tillegg har rentene økt.

– Hvis du har lån på sekundærboligen, blir det for dyrt å betjene boligen rett og slett. Det går en grense for hvor mye du kan legge på leietaker, sier han.

Et marked med færre utleieboliger vil få konsekvenser.

– Det handler om tilbud og etterspørsel. Når mange er ute etter det samme godt, presses prisene. Det er grunn til å frykte at leieprisene stiger ubehagelig mye i månedene som kommer, fortsetter Geving.

Renten settes opp

Torsdag er det ventet at Norges Bank kommer til å sette opp styringsrenten.

Det vil føre til at boliglånsrenten stiger. Handelsbanken forventer at boliglånsrenten vil bli liggende rundt 5,5 prosent.

– Når boliglånet er dyrt, vil man heller investere i andre ting enn bolig. Kostnaden ved å ha en sekundærbolig man skal nedbetale lån på, blir høy, og da stiger leieprisene, sier makroøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken.

Styringsrenta i prosent Styringsrenta settes åtte ganger i året av Norges Bank. Styringsrenta styrer rentene i bankene, og påvirker dine boligutgifter. Målet med å sette opp renta er at de høye prisene skal gå ned igjen. Prognosen forteller oss hvordan Norges bank tror renta vil utvikle seg fremover. Les mer om kilder og forbehold her. Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 % 2 % 3 % 3,25 % Prognose Norges bank

Hun råder studentene til å starte boligjakten tidlig.

– Hvis man er sent ute og får dårlig tid, kan det bli vanskelig og dyrt å finne bosted. Det kan være en god idé å søke studentboliger, for de er ofte litt billigere, sier Midtgaard.

Vanskeligere å være student

Psykologistudenten Nora Thormodsen mener økte leiepriser vil gjøre det vanskeligere å være student i hovedstaden.

– Man må kanskje sette av enda mer tid til å jobbe, og da blir det mindre tid til studier. Det bli ha noen ringvirkninger som ikke er så positive, sier hun.

I tillegg tror hun det kan før til at færre ønsker å studere i Oslo og heller søker seg til Trondheim eller Bergen, der det er enklere å få tak i boliger.

Vil ha flere studentboliger

Byråd for byutvikling i Oslo kommune, Arild Hermstad (MDG), deler bekymringen om at det har blitt dyrt å leie bolig i Oslo.

– Den virkelig store delen av leiemarkedet er det studentene som står for. Oslo har en veldig lav andel studentboliger, sier Hermstad.

Han mener en av de viktigste løsningene er å få på plass flere studentboliger.

– Det skjer ikke over natten. Men i Oslo behandler vi slike søknader raskt og har en god dialog med studentsamskipnaden om å finne nye tomter. Det er viktig at Oslo blir en god by å studere i, fortsetter han.

– Så du tror kanskje situasjonen kan bli bedre fremover?

– Her er det mange langsiktige tiltak som må gjøres. Vi har etterlyst bedre ordninger for studentene og økt studiefinansiering. Det burde man gjort i tiden vi står i, der de som har lavest inntekter er blitt rammet hardest av økte priser, svarer han.