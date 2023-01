Norge vil sende stridsvogner til Ukraina

Forsvarsministeren bekreftet dette på Dagsnytt 18.

– Nå har stridsvogner blitt veldig ettertraktet. Norge og regjeringen støtter at det doneres stridsvogner til Ukraina. Norge skal være med, sier Gram.

Han vil ikke si noe om antall.

– Det skal understøttes av trening av ukrainske soldater og finansiering. I sum skal vi få støttet Ukraina best mulig i en forsvarskamp, sier Gram.

– Blir det samme type som Tyskland?

– Det er litt ulike varianter. Vi har Leopard 2A4, svarer Gram.

Samtidig holder USAs president Joe Biden pressekonferanse om Ukraina. Der bekrefter han at USA sender 31 Abrams-stridsvogner til Ukraina.

Norge har 36 stridsvogner av typen Leopard 2A4. Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

Mener det har gått fort

Det har vært en diskusjon om det svekker Norges sikkerhet å gi bort stridsvogner. Gram svarer at det er viktig for Norges sikkerhet å stoppe Putin.

– Hvorfor måtte dere vente på Tyskland?

– Jeg mener dette har gått veldig fort. Det var et viktig møte på fredag nå, der Norge deltok i diskusjonene. Vi har jobbet med dette over tid, og er der nå at vi kan melde at vi vil støtte dette donasjonsarbeidet og delta i det, sier Gram.

– Hvor raskt kan vi sende av gårde?

– Vi er i prosesser nå med Forsvaret, men også med allierte partnere, for å koordinere oss godt slik at det fungerer best mulig for Ukraina. Da må vi både se på stridsvogndonasjon, men også det som følger med donasjon, og herunder trening av ukrainske soldater, svarer Gram.

Tror Russland kan tvinges til forhandlinger

Tidligere forsvarssjef Harald Sunde mener Norge sammen med andre land må gi mellom 100 og 300 stridsvogner til Ukraina.

– Situasjonen er nå kritisk for Ukraina, som har kjempet snart et år. De står stille. De roper på hjelp, og vi må være solidariske, sier han til NRK.

STØTTER: Tidligere forsvarssjef Harald Sunde mener stridsvogner til Ukraina kan tvinge Russland til forhandlinger. Foto: Øystein Antonsen / NRK

Han mener stridsvognene vil gi Ukraina muligheten til å være offensive og vise styrke. På denne måten kan de tvinge Russland til forhandlingsbordet.

– Alle kriger og konflikter, i hvert fall de fleste, ender ved forhandlingsbordet. Det eneste maktmiddelet som mangler nå er stridsvogner. Det er et maktmiddel som kan føre raskere til et forhandlingsbord, sier Sunde.

– Vil det svekke eget forsvar?

– Derfor må vi kjøpe nye. Vi må bestille og kjøpe nye nå, og få en plan for levering. Vi har noen forpliktelser også i vårt eget forsvar, hvor vi er med i Natos styrker i Litauen, men Russland er også såpass svekket at denne risikoen må vi ta, mener Sunde.

Flere land har bekreftet

Tyskland bekreftet onsdag at de skal sende stridsvogner til Ukraina, og senere samme dag bekreftet USA det samme.

Avgjørelsen vekker sterke reaksjoner fra Russland.

– Denne ekstremt farlige avgjørelsen tar konflikten til et nytt nivå av konfrontasjon og er stikk i strid med uttalelser fra tyske politikere om at Tyskland ikke vil bli trukket inn, sier Russlands ambassadør i Berlin, Sergej Netsjajev.

Disse sender stridsvogner

