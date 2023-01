Russland om stridsvognbeslutning: – Ekstremt farlig

– Denne ekstremt farlige avgjørelsen tar konflikten til et nytt nivå av konfrontasjon og er stikk i strid med uttalelser fra tyske politikere om at Tyskland ikke vil bli trukket inn, sier Russlands ambassadør i Berlin Sergej Netsjajev i en kunngjøring.

Etter å ha nølt i flere uker har Tyskland nå besluttet å sende Leopard 2-stridsvogner til Ukraina og vil også tillate andre land å gjøre det, sier en talsmann for regjeringen.

I første omgang er det snakk om å sende 14 slike stridsvogner til Ukraina, som har stor slagkraft. Målet er å sende to bataljoner, det vil si opp mot 100 stridsvogner.

Tyskland vil levere både ammunisjon og tilby ukrainerne opplæring.

– Denne avgjørelsen følger vår velkjente linje for å støtte Ukraina etter beste evne. Vi koordinerer dette tett internasjonalt, heter det i en kunngjøring fra statsminister Olaf Scholz.

Putin lar seg ikke skremme

Den russiske ambassadøren i Berlin hevder at den tyske regjeringen med sin beslutning har fraskrevet seg sitt historiske ansvar overfor Russland, et hint til det tyske naziregimet krigsforbrytelser overfor Russland under andre verdenskrig.

President Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov sa tidligere onsdag at beslutningen om å sende stridsvogner er feilslått, og at Vesten overvurderer «potensialet».

– Disse stridsvognene vil i likhet med alle andre brenne. De er bare svært kostbare, og det er europeiske skattebetalere som må ta regningen, sa han.

Stor betydning for Ukraina

Fra før har Ukraina mottatt mange gamle, men moderniserte stridsvogner fra vestlige land. Leopard 2 vil gi Ukraina en helt annen slagkraft i sin kamp mot de russiske angrepsstyrkene.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sier de tyske stridsvognene kan hjelpe Ukraina med å vinne.

President Volodymy Zelenskyjs stabssjef Andrij Jermak ønsker Tysklands beslutning velkommen.

– Første steg er nå tatt. Det neste er en stridsvogn-koalisjon. Vi behøver mange Leoparder, sier Jermak.

Andre land klare til å følge etter

Storbritannia og Polen, som allerede har bestemt seg for å sende stridsvogner til Ukraina, ønsker Tysklands beslutning velkommen. Polen og Storbritannia vil sende 14 stridsvogner hver. USA kan komme til å sende flere titalls M1 Abrams stridsvogner, selvom Pentagon foreløpig nøler.

Nederland og Spania sier de står klare til å levere stridsvogner til Ukraina dersom Ukraina ønsker det, mens Frankrike foreløpig nøyer seg med å sende lettere pansrede kjøretøy.

Men med leveringen av Leopard 2 så sender Nato og Tyskland et tydelig signal i dag. Det kan få flere til å følge etter. Spania sier de er åpne for å levere Leopard 2.

– Spania er klare for å samarbeide med våre allierte, om det så gjelder å sende Leopard 2 eller bistå med opplæring eller vedlikehold, sier forsvarsminister Margarita Robles til spansk TV.

Også Norge vurderer å sende noen av sine Leopard 2 stridsvogner til Ukraina.