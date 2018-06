Norge tar imot 15 migranter fra skipet Lifeline

– I lys av den vanskelige humanitære situasjonen og i solidaritet med europeiske partnere vil Norge bistå Malta. Migrasjonsutfordringen krever tiltak på europeisk nivå, og nå bidrar vi til en felles europeisk løsning på en akutt utfordring, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H), i en pressemelding.

TAR IMOT 15: Norge og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) tar imot 15 av migrantene på skipet Lifeline. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

De 15 personene vil regnes inn i den årlige kvoten for overføringsflyktninger som er fastsatt i statsbudsjettet. Norge er et av flere europeiske land som har sagt ja til å ta imot noen av de over 200 personene om bord på skipet.

Lifeline ble nektet å legge til kai i Europa etter at skipet plukket opp migranter og flyktninger i Middelhavet torsdag i forrige uke.

Fikk legge til kai

Skipet Lifeline har lagt til kai på Malta etter at flere land ble enige om å ta ansvar for migrantene og flyktningene om bord. Norge tilbyr å ta imot 15 av dem.

FORLATER SKIPET: Migranter forlater skipet Lifeline etter at det la til kai i Maltas hovedstad onsdag kveld. Foto: Jonathan Borg / AP

Skipet la til kai i havnen i Valletta litt før klokken 8 onsdag kveld. De totalt 234 migrantene og flyktningene blir brakt til et mottakssenter.

Maltas statsminister Joseph Muscat opplyste tidligere onsdag at åtte EU-land har tilbudt seg å ta imot dem som kvalifiserer som flyktninger, deriblant Malta selv. Opphold vil bli gitt til dem som har rett til det, mens øvrige vil bli returnert til sine hjemland, sa Muscat.

Norge tar imot 15

De andre landene er Italia, Luxembourg, Nederland, Portugal, Irland, Belgia og Frankrike, opplyste statsministeren.

LA TIL KAI PÅ MALTA: Migrantskipet Lifeline la onsdag kveld til på Malta. Foto: Darrin Zammit Lupi / Reuters

På anmodning fra Malta ble det kjent onsdag kveld at også Norge vil tilby bosetting for 15 personer fra Lifeline, opplyser Utenriksdepartementet (UD). De 15 personene vil regnes inn i den årlige kvoten for overføringsflyktninger som er fastsatt i statsbudsjettet.

Det legges opp til at FNs høykommissær for flyktninger vil vurdere beskyttelsesbehov for den enkelte om bord og avgjøre flyktningstatus på Malta, opplyser UD.

Ble nekte å legge til

Maltas statsminister nevnte ikke Tyskland da han talte om Lifeline tidligere onsdag. Men den tyske innenriksministeren Horst Seehofer har sagt at Tyskland kan ta imot noen på betingelse av at Lifeline, som eies og driftes av en tysk hjelpeorganisasjon, avslutter virksomheten med å plukke opp migranter i Middelhavet.

Lifeline ble nektet å legge til kai i Europa etter at skipet plukket opp migranter og flyktninger i Middelhavet torsdag i forrige uke.